О космосе и Лине Костенко: книги на карантин от Григория Решетника

Украинский телеведущий Григорий Решетник недавно рассказал, какие фильмы просматривает вместе с семьей во время карантина, а теперь поделился, какими книгами развлекает своих детей, чтобы те не скучали и узнавали для себя что-то новое.

Карантин застал украинцев врасплох. И пока все остаются дома, важно создать комфортные условия для детей и взрослых. А еще – позаботиться об интересном и содержательном досуге с малышами. Ведь им труднее находиться в четырех стенах. Телеведущий за кулисами шоу "Кто против блондинок?" рассказал Новому каналу, что он читает своим детям.

К теме Мотивационный карантин: 5 фильмов от Григория Решетника

Если вы уже все семейные фильмы пересмотрели, полипили из пластилина, порисовали, попрыгали, то:

"Так начните строить халабуды, – рекомендует телеведущий Григорий Решетник. – Возьмите подушки, одеяла и стулья. И вместе с малышами создайте "домик". Дети от такой игры будут в восторге. Мои сыновья долго не верили, что я позволяю им такое делать дома. Признаюсь, в детстве я обожал делать различные конструкции из подушек. Радуюсь, что и сейчас могу так повеселиться!" (Улыбается)

После таких подвижных игр с ребенком стоит отдохнуть. Можно поиграть в шахматы или настольную игру.

Я люблю ребятам читать. Их любимые книги – о космосе и динозаврах. Кстати, у нас очень много энциклопедий о динозаврах. Дети с восторгом разглядывают иллюстрации. Просят, чтобы им рассказывали об этих созданиях. А еще я читаю сыновьям Лину Костенко. Хочу, чтобы они чувствовали мелодичность украинского языка. Знакомьте и вы своих детей с произведениями украинских классиков!

– рассказал Гриша Новому каналу.