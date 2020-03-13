О легендарной группе Beastie Boys сняли фильм: первый трейлер

Биографические фильмы о легендарных артистах получили бешеную популярность в мире. Так, в Голливуде сняли документальный фильм "История Beastie Boys".

На днях на ютуб-канале появился первый официальный трейлер к документальному проекту "История Beastie Boys". Экранизировать рассказ о легендарной хип-хоп группе взялся режиссер Спайк Джонз.

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Известно, что премьера киноленты состоится на платформе Apple TV+ 24 апреля 2020 года. Фильм расскажет историю создания и развития группы Beastie Boys, что и видно на кадрах трейлера. В несколькосекундном анонсе зрители могут увидеть архивные ролики и записи с концертов.

Фильм "История Beastie Boys" будет своеобразным продолжением мемуаров, вышедших в свет после смерти музыканта Адама Яуха. Артист долгое время боролся с раком лимфоузлов и умер в начале мая 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "История Beastie Boys": видео

Что известно о группе Beastie Boy?Легендарный коллектив был основан в 1979 году. За несколько лет существования Beastie Boys впервые сыграли на большой сцене: артисты были на разогреве у Мадонны в туре Virgin. Дебютный студийный альбом Licenced to III вышел в 1986 году и стал первым хип-хоп альбомом, который возглавил рейтинг Billboard. Второй альбом Beastie Boys вышел в 1988 году под названием Paul's Boutique. До сих пор музыкальные эксперты считают студийную пластинку одним из лучших хип-хоп альбомов всех времен. Всего трио выпустило 8 альбомов.