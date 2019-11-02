О Лесе Украинке, Иване Франко и других: сеть взрывает тизер украинского сериала " Плеяда"
Уже вскоре украинский кинематограф обещает поразить историческим художественным сериалом "Плеяда". Первый тизер к многоэпизодной ленте об украинских художниках и их влиянии на культуру уже доступен к просмотру.
Первый официальный тизер к сериалу "Плеяда", работа над которым продолжается с 2017 года, опубликовали на ютуб-канале "Плеяда Украины" 31 октября.
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Над важным для Украины проектом работают Тарас Дронь, который выступил режиссером, Наталья Яковлева, которой доверили сценарий, а также Юрий Король, который сел в операторское кресло.
Съемочная команда реализует проект по помощи Украинского культурного фонда, а помогать в съемочном процессе согласились также представители Музея выдающихся деятелей украинской культуры, Музея Становления украинской нации, Публичной библиотеки имени Леси Украинки, а также Международный Фонд Ивана Франко.
События в сериале будут разворачиваться в 1888 году в доме на Рейтарской, где жил Николай Лысенко. Именно там в то время собралась вся украинская интеллигенция и молодые писатели. И вместе им удалось совершить первую культурную революцию в Украине.
Михаила Драгоманова сыграет Остап Ступка, Михаила Старицкого – Яков Кучеревский, Ивана Франко – Александр Печерица, Николая Лысенко, Станислав Боклан, Михаила Коцюбинского – Дмитрий Суржиков, Лесю Украинку – Марина Кошкина, Елену Пчилку – Анжелика Гирич, а Ольгу Кобылянскую – Алла Бинеева.
Фото: Facebook / Проект Плеяда
Кроме реальных персонажей в сериале "Плеяда" будут также вымышленные герои. "Они тайно творят государство. Историческое предположение на основе реальных событий", – отметили в конце тизера создатели киноленты "Плеяда".
Смотреть первый тизер к сериалу "Плеяда": видео
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