О магии чувств: новый трек "Палала" от группы KAZKA

Поп-группа презентовала новую песню своего второго студийного альбома "NIRVANA", релиз которого состоится уже 27 декабря. Музыканты спели о манящей девичьей красоте, которая сводит с ума парней. Они утверждают, что почувствовать жизнь на полную можно только благодаря пылкой любви.

Лейтмотивом в творчестве KAZKA является возрождение традиционной народной музыки и использование украинского этнического стиля. Группа достигла ошеломительного успеха после выхода своего дебютного альбома "KARMA" в апреле 2018. В него вошли 10 треков.

Читайте также: Солистка группы KAZKA показала, как выглядела в детстве: фото

Сегодня, 29 ноября, в полночь состоялась премьера песни "Палала" на официальном канале группы в ютубе.

Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся красными щеки, и вышивка на рубашке манит парней, как магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не придумали, не нашли. Что же тут поделаешь? Палай!

– представили трек музыканты.

KAZKA – Палала: слушать песню онлайн