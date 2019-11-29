О магии чувств: новый трек "Палала" от группы KAZKA

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Группа KAZKA / Instagram /@kazka.band

Поп-группа презентовала новую песню своего второго студийного альбома "NIRVANA", релиз которого состоится уже 27 декабря. Музыканты спели о манящей девичьей красоте, которая сводит с ума парней. Они утверждают, что почувствовать жизнь на полную можно только благодаря пылкой любви.

Лейтмотивом в творчестве KAZKA является возрождение традиционной народной музыки и использование украинского этнического стиля. Группа достигла ошеломительного успеха после выхода своего дебютного альбома "KARMA" в апреле 2018. В него вошли 10 треков.

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Сегодня, 29 ноября, в полночь состоялась премьера песни "Палала" на официальном канале группы в ютубе.

Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся красными щеки, и вышивка на рубашке манит парней, как магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не придумали, не нашли. Что же тут поделаешь? Палай!
– представили трек музыканты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

KAZKA – Палала: слушать песню онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle KAZKA
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