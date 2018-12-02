О Марине, реабилитации и продолжении "Дизель Шоу": первое интервью актеров после ДТП

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Команда "Дизель Шоу"
Команда "Дизель Шоу" / Facebook / @Marianna F. Poplavskaya

Со дня смерти украинской актрисы Марины Поплавской прошло более двух месяцев. 20 октября произошло трагическое ДТП, в которое попали участники проекта "Дизель Шоу", где и погибла талантливая комик и педагог. Актеры развлекательного шоу дали первое интервью после аварии и рассказали о деталях тяжелой ночи, которая потрясла всю страну.

Деталями жуткого ДТП поделились для издания "Обозреватель" участники юмористического телешоу "Дизель Шоу": актеры Егор Крутоголов, Яна Глущенко и Александр Бережок. Они рассказали о длительной реабилитации, отсутствии тревожного предчувствия и надежде во время самой аварии, что Марина не погибла, а просто вышла остановкой раньше.

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По словам актеров, они проходят медленную, но эффективную реабилитацию, где заново учатся ходить, разрабатывать мышцы и делать оздоровительные упражнения в спортивном зале и бассейне. Говорят, что их главной поддержкой и мотивацией являются их близкие. Именно семья и стала одной из причин того, что команда решила отправиться домой не на рассвете, а ночью сразу же после очередного шоу в Львове. Актеры отмечают, что они часто ехали после гастролей сразу домой, поскольку их график слишком плотный и все хотели как можно больше времени провести со своими родными.

Есть просто определенный график – он достаточно плотный. И мы понимали, что если мы не поедем сейчас, то украдем время у семьи, потому что дальше нужно будет ехать в Германию, там длинные заезды у нас, туры. Поэтому решили поехать раньше домой, к родным, приехать утром и побыть дольше дома. Мы всегда так старались делать, если была возможность. Этот случай не был экстраординарным,
– комментирует Александр Бережок.

Перед поездкой ни у кого из членов команды не было особого тревожного предчувствия, однако была одна деталь, которую заметила Яна Глущенко. В конце каждого шоу вся команда фотографируется вместе, но во Львове они не сделали общей фотографии. По словам Александра, это, пожалуй, единственный раз, когда они не сделали традиционного фото.

"Мы просто выступали в здании цирка. Там животные, и каждый человек, когда приходит, оставляет свой запах, а животные потом сходят с ума. Нас попросили не фотографироваться, не пускать зрителей на манеж", – пояснила Яна Глущенко, добавляя, что в тот вечер покойная Марина Поплавская прекрасно отработала на сцене.

Дизель Шоу
"Дизель Шоу" с Мариной Поплавской / Facebook / @Катерина Крутоголова

Актеры "Дизель Шоу" отметили, что актриса всегда любила сидеть на месте рядом с водителем, несмотря на предостережения коллег, что это самое опасное место в транспорте. Той ночью она тоже там была. В момент ДТП, которое случилось в 6:43, актеры надеялись, что она жива и вышла в Житомире.

Просто во время поездки она говорила два или три раза: "Может, в Житомире выйти?". Спрашивала, пока выходили покурить, кофе попить. Вот реально, если бы у кого было бы хоть какое-то чувство...,
– вспоминает Александр Бережок.

О смерти напарницы актеры узнали от медиков из скорой помощи. Смерть Марины Поплавской каждый воспринял по-своему, но они отмечают,что она занимала особое место в их жизни, из-за чего закрывать проект они не намерены.

как развивались события после трагического дтп:
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры ДТП с актерами Дизель Шоу Аварии и ДТП
Источник: Lifestyle
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