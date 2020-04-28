О Мишель Обаме сняли фильм "Становление": какая студия взялась за съемки

Бестселлер Мишель Обамы "Становление" (Becoming) в 2019 году получил безумное признание в мире и даже получил премию Грэмми за аудиоверсию книги. Теперь же моменты промо-тура книги Мишель Обамы появятся в фильме знаменитого стримингового сервиса Netflix.

Режиссером фильма "Становление" стала Надя Халлгрен, которая сопровождала Обаму в промо-туре с книгой по 34 городам США. Именно об этом и пойдет речь в фильме – как когда первая леди США общалась со своими поклонниками и вдохновляла их идти вперед к своим мечтам. Об этом сообщается на Variety.

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Фильм с Мишель Обамой уже должен появиться на сервисе Netflix 6 мая. Фанаты отнюдь не ожидали такого сюрприза, ведь об экранизации ранее нигде не упоминалось. Более того, Netflix 27 апреля уже успел представить первый трейлер к фильму, где показали один из моментов беседы Мишель с женщиной в Филадельфии, которая готова начать следующую главу своей жизни.

"Сейчас я больше, чем когда-либо, дорожу воспоминаниями и этим чувством связи, поскольку мы боремся вместе, чтобы пережить эту пандемию, заботясь о своих близких, заботясь о наших общинах и стараясь не отставать от работы и учебы, справляясь с огромными трудностями, потерями, растерянностью и неопределенностью. В эти дни сложно сохранять надежду и стабильность, но я надеюсь, что, как и я, вы найдете немного радости в том, что сняла Надя. Она очень талантливая, ее ум и способность сочувствовать другим людям, – в каждом кадре, который она снимает. Пусть главнее – он понимает значение сообщества, силу сообщества, и ее работа волшебным образом способна отразить это", – сообщила Обама на своей странице в инстаграме.

Смотрите первый трейлер к фильму "Становление" онлайн:

Что известно о книге "Становление"?Мемуары бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием "Становление" побили настоящий рекорд по продажам в 2019 году. В своей книге американка вспомнила о детстве и юности в Чикаго, знакомстве и жизни с Бараком Обамой, нелегких президентских гонках, прерванной беременности и непростых отношениях с Дональдом Трампом. Книгу перевели в Украине, поэтому здесь она также получила большую популярность. Издание Financial Times уже отмечало, что книга Мишель стала самой популярной автобиографией в истории издательского бизнеса.