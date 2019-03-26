О съемках в фильмах, 2-летней дочери и свободном времени: Кира Найтли дала откровенное интервью

34-летняя голливудская актриса, которая давно представляет парфюмерную линейку бренда Chanel, рассказала, что она думает об истории Coco Mademoiselle и о том, как проходят съемки в фильмах. Также Кира Найтли впустила за кулисы личной жизни и рассказала о своей 2-летней дочери Эдди.

34-летняя голливудская актриса Кира Найтли призналась, что для нее макияж и прическа играют первое значение в работе над ролью, ведь при правильно подобранном образе приспособиться к новой роли становится гораздо легче. Об этом сообщает издание Elle.

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Например, в этом году выйдет диснеевская версия "Щелкунчика", в которой я играю фею Драже. Меня гримировали часами: отбеливали кожу, красили брови в фиолетовый цвет, посыпали блестками. На голове красовался розовый парик, похожий на трехэтажный торт. В таком виде вжиться в роль не составило труда,

– призналась Кира Найтли.

После этого она рассказала о своей 2-летней дочери Эдди и о том, как ей удается совмещать работу и семью, ведь в 2019 году у актрисы запланированы три премьеры.

У меня сильная "группа поддержки" – потрясающий муж, мама и тесть! Дочке сейчас два с половиной года и у нее точно есть моторчик. Я могу сидеть на стуле, а она наматывать круги вокруг,

– рассказала знаменитость.



Кира Найтли / Chanel.com

В то время, когда с 2-летней Эдди проводят время мама Киры Найтли и ее муж, сама актриса работает. Она признается, что на ее любимые занятия, прогулки в парке или чтения книги, у нее просто не хватает времени.

"И даже если я пойду в кинотеатр, точно засну – теперь отключаюсь везде, где тепло и темно. Обожаю съемки в Париже и всегда стараюсь найти здесь время для отдыха. Кстати, я заметила, что в парижских ресторанах всегда есть свободный столик для друга. В Лондоне все по-другому. Если вы соберетесь вечером в ресторан в одиночестве, люди подумают: "Что это она творит?". А в Париже это нормально. "Вам столик на одну персону? Конечно, проходите!". Это еще одно доказательство, что история о независимой, которая не боится осуждения общества и всегда загадочной Coco Mademoiselle могла случиться только в Париже", – заверила Кира Найтли.