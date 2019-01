О сильных и независимых: Ариана Гранде представила новый клип "7 rings" – видео

25-летняя американская певица Ариана Гранде презентовала новый видеоклип на песню "7 rings", в котором собрала близких подруг и показала, как надо развлекаться.

Новый видеоклип появился на официальном YouTube-канале звезды 18 января.

В песне Ариана поет: "I want it – I got it" (Если я хочу – я это получу). Название "7 rings" возникло после разрыва помолвки певицы с Питом Девидсоном, когда Гранде отправилась с шестью подругами в знаменитый ювелирный магазин Tiffany & Co и купила кольцо с бриллиантом, а затем и одарила кольцами шестерых своих друзей.



Ариана Гранде презентовала новый клип на песню "7 rings" / Instagram / @arianagrande

Ariana Grande – 7 rings: смотрите видеоклип

Добавим, накануне Ариана Гранде поставила рекорд просмотров в клипе на новую песню "thank u, next", которую она посвятила бывшим бойфрендам. Видео, которое вышло на YouTube 30 ноября, за четыре дня посмотрели более 100 миллионов человек. Ранее рекорд по количеству просмотров в 100 миллионов за пять дней принадлежал певице Адель благодаря культовой песни Hello.

Ariana Grande – thank u, next: смотрите видеоклип

Напомним, что в июне ровесник певицы Пит Дэвидсон сделал ей предложение выйти замуж, на что она ответила согласием. Однако в октябре стало известно, что пара рассталась накануне помолвки. Они решили "отдохнуть" друг от друга. Западные СМИ отмечают, что причиной расставания могла стать смерть бывшего бойфренда Арианы, с которым она провстречалась два года.