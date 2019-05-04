О страшном диагнозе от врачей и расставании с любимым, – шокирующие признания Кьяры Ферраньи

Итальянка Кьяра Ферраньи, которая признана наиболее финансово успешным блогером-инфлюенсером по версии маркетинговой компании Launchmetrics, в то же время счастливая мама и жена. Однако знаменитость сделала неожиданное признание, вспомнив жуткий май 2016 года, ставший одним из самых тяжелых периодов и вызовом для нее.

Об этом Кьяра откровенно рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Как известно, Ферраньи стала популярной в 2009 году благодаря своему блогу The Blonde Salad. Тогда девушка встречалась с Риккардо Поццоли, который скорее всего сам придумал стратегию развития и привел блог любимой к коммерческому успеху. Однако их отношения продлились не более, чем 6 лет. Расставание, по словам блогера, стало сложным для нее. Добавим, что вместе с этим экс-бойфренд остался бизнес-партнером Кьяры.

Звезда опубликовала фотографию трехлетней давности, на которой она одета в больничную одежду для пациентов, и рассказала свою историю. В мае 2016 года Ферраньи после расставания она чувствовала себя одинокой, жила одна в Лос-Анджелесе и совершенно не представляла, что хочет делать в будущем.

Она добавила, что это фото было сделано перед визитом врача, который изрядно напугал девушку.

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Врач сказал мне, что мне будет трудно забеременеть, потому что мои гормоны ни были сбалансированными, а также из-за синдрома поликистозных яичников (часто бывает у женщин). В это время я ни с кем не встречалась и завести ребенка не было моим главным желанием. Но я думала о том, что, когда я буду готова к этому, это может быть трудно и мне становилось очень грустно. Май 2016 года был одним из самых жестоких месяцев моей взрослой жизни, потому что мне пришлось столкнуться со всеми своими страхами: здоровьем, одиночеством и разбитым сердцем,

– рассказала Кьяра.

Тогда Ферраньи было 29 лет и визит в больницу заставил ее лучше работать со своим телом: лучше есть, принимать витамины и посещать врачей.

"А относительно разбитого сердца ... Я знала, что следующий человек, которого я встречу, станет единственным ... И через 3 месяца я встретила Феде (Федерико Лючия – муж Кьяры и отец ее ребенка, – LifeStyle 24). Поэтому , если вы сейчас в сложной ситуации ... Дышите и визуализируйте то, что вы хотите от жизни и наслаждайтесь неизвестным", – подытожила итальянка.

Добавим, 19 марта 2018 года Кьяра Ферраньи родила своего первенца от мужа Федерико (Fedez).