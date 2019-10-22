О женщинах и мужчинах: лучшие цитаты непревзойденной Катрин Денев
Катрин Денев – настоящая икона стиля, легендарная актриса и муза Ива Сен-Лорана. И 22 октября она празднует 76-й день рождения.
Катрин стала мировой звездой после успеха музыкального фильма "Шербурские зонтики" и продолжает сниматься до сих пор.
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Ко дню рождения Катрин Денев редакция LifeStyle 24 собрала для вас 15 лучших цитат французской звезды о любви, мужчинах и красоте.
"Что позволяет мне поддерживать прекрасную форму? Вода. Сон. И любовь".
"Красота – это самая необходимая вещь в мире и одновременно самая бесполезная".
"В человеке для меня ценные смесь чувственности с индивидуальностью".
"Настоящая женщина – это ум, обаяние, доброта и чувство юмора. Того же я жду и от мужчин".
"У меня нет никакого желания объяснять, кто я. Хватит того, что я отдала частицы себя фильмам, в которых снялась, они и могут многое обо мне рассказать".
"Это так нелегко – быть чьей-то мечтой".
"Я бы не хотела вернуть себе молодость и начать все сначала. Актрисам больше не позволяют быть индивидуальностями".
"Лучший способ сохранить любовь мужчины – не выходить за него замуж".
"Никогда не будьте зависимыми от чужого мнения! Наслаждайтесь своей красотой и воспринимайте ее как великий дар!".
"Мужчины – хороший народ, но женщины обладают магией".
"Я никогда не была опасной женщиной. Я не самодовольная блондинка, которая может украсть у вас мужчину".
"Когда вы молоды, вы много страдаете и волнуетесь – все кажется очень важным и серьезным, однако со временем все становится проще".
"Самые чувственные отношения между мужчиной и женщиной за минуту до близости...".
"Когда мужчина говорит: "Давай начнем все сначала", он думает "К сожалению, я не смог найти никого лучше".
"С самого начала брак был установлен по ничтожным практическим соображениям – чисто мужская идея".
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