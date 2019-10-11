Об ограблении Ким Кардашян во Франции будут снимать комедию

История о скандальном ограблении Ким Кардашян в отеле Парижа в 2016 году ляжет в основу нового фильма французского режиссера Джоана Сфара.

Как сообщают Variety, фильм будет иметь название "Неделя моды" (Fashion Week) и осветит такие актуальные темы, как феминизм, мужество и патриархат в современном обществе. В ленте также будут освещены темы мира моды, насилия по отношению к женщинам, отношений между очень богатыми и менее богатыми людьми, а также конфликта между представителями нового и старого миров, – комментирует выход своей комедийной ленты Сфара.

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Как и в оригинальном инциденте, в центре сюжета предстанет группа взрослых грабителей, которые планируют ограбление Ким Кардашян. В то время она будет посещать Неделю моды в Париже. Известно, что фильм выйдет в марте 2020 года на французском языке, но с международным составом актеров.



Драгоценныое кольцо Ким Кардашян (4,5 миллиона долларов), которое похитили / Фото из соцсетей

Что известно об ограблении Ким Кардашян?

В понедельник 3 октября 2016 она Ким Кардашян ограбили в номере парижского отеля Hôtel de Pourtalès. По ее словам, грабители ворвались в комнату, положили светскую львицу на пол, связали ей руки и ноги, заклеили рот пленкой и украли ювелирные украшения на сумму 10 миллионов долларов. Впоследствии выяснилось, что ограбление организовали "подчиненные" 60-летнего рецидивиста-беглеца Омара Аита Хедаша ("Омар Старый").

Смотрите видео, по какой схеме Ким Кардашян ограбили в Париже: