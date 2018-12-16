Обезьяны с красными губами: бренд Prada обвинили в расизме

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Prada обвинили в расизме
Prada обвинили в расизме / Twitter @lawyergrrl

Еще один модный дом попал в мировой скандал. Бренд Prada обвинили в расизме из-за фигурки в виде обезьян с большими красными губами из коллекции аксессуаров Pradamalia.

Об этом написала адвокат Чиньере Ези в Facebook, мнение которой поддержали пользователи социальных сетей.

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"После выставки в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, посвященной блекфейсу, я прошла мимо магазина Prada в Нью-Йорке и столкнулась с теми же расистскими оскорблениями блекфейса", – написала Ези.

Блекфейс – это техника грима, которая в XX веке использовалась комиками для создания карикатурного образа темнокожих.

В сети пользователи возмущены фигурками в виде обезьян Otto Toto из коллекции аксессуаров Pradamalia, которые выполнены в темных цветах и имеют большие красные губы.

Бренд быстро отреагировал на обвинения и написал в Twitter, что Pradamalia – это воображаемые существа, которые не имеют никакой связи с блейкфесом. Однако для того, чтобы никого не обидеть, Prada решил снять фигурки из продажи.

"В Prada Group в коем случае не хотели никого обидеть. Мы не терпим никаких форм расизма и расистской символики. В связи с этим мы уберем персонажей с витрин и снимем с продажи", – заявили представители компании.

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Скандал
Источник: 24 канал
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