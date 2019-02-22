Обиженный на Меган Маркл журналист вновь раскритиковал герцогиню: детали

Недавно британский журналист Пирс Морган признался западным СМИ, что обижен на герцогиню Сассекскую. После шумной вечеринки по случаю скорого рождения первенца мужчина опять раскритиковал ее поведение.

В последнее время Меган Маркл стала настоящим центром скандалов из-за систематических нарушений правил королевской семьи, членом которой она теперь является. Также ходили слухи о ее вражде с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. Поэтому на ее защиту сначала стали ее подруги, которые решили не указывать свои имена, а позже и знаменитый голливудский актер, а также близкий друг Меган Маркл Джордж Клуни.

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Мужчина сказал, что преследование герцогини журналистами напоминает ему трагическую историю принцессы Дианы. Однако британский журналист Пирс Морган, который хорошо дружил с голливудской актрисой до ее замужества, громко отреагировал на такое сравнение и несколько раз жестоко выразился о Меган Маркл. Он назвал ее безжалостной карьеристкой, а также отметил, что она далеко не принцесса Диана и получает далеко не такое давление от папарацци как она.

После этого Меган организовала шумную вечеринку в американском стиле, которую члены королевской семьи проводить не имеют права. Праздник под названием baby shower был приурочен к скорому рождению первенца герцогини Сассекской. К слову, вечеринка обошлась будущей маме в 500 тысяч долларов.

После этого обиженный на Меган Маркл Пирс Морган не смог не прокомментировать ее выходку. Иностранное издание Daily Mail опубликовало новые громкие заявления мужчины в отношении герцогини.

Опять хочу сказать. Меган Маркл знает, как работают СМИ, она была телезвездой в Америке. Она знает все тонкости этого бизнеса. Что меня больше всего удивляет? То, что ее друг Джордж Клуни публично попросил прессу оставить Меган Маркл в покое, а она после этого... Что сделала? Прилетела в Нью-Йорк на частном самолете и устроила роскошную, гламурную, напичканную селебрити вечеринку baby shower – то есть сделала все для того, чтобы снова привлечь к себе повышенное внимание,

– утверждает 53-летний британский журналист Пирс Морган.