Объявили победителей Пулитцеровской премии 2019 года

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Редакция газеты Sun Sentinel после того, как узнали, что стали лауреатами премии
Редакция газеты Sun Sentinel после того, как узнали, что стали лауреатами премии / nytimes.com

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2019 года. Победителей выбирали в 14 журналистских категориях и в семи литературных, драматических и музыкальных. Также было две специальные награды.

Газета Sun Sentinel стала лучшей в номинации "За служение обществу". Журналисты издания выпустили цикл разоблачительных материалов об ошибках администрации школы и правоохранителей во время стрельбы в школе Паркленда во Флориде. Тогда от рук 19-летнего Николаса Круза, которого ранее исключили из учебного заведения, погибли 17 человек, говорится на сайте премии.

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Журналистов The Wall Street Journal наградили в категории "Национальный репортаж" за скандальное расследование про американского президента Дональда Трампа, который заплатил женщинам, чтобы те не разглашали информацию об интимной связи с ним.

А их коллег из Los Angeles Times отметили за репортажи про гинеколога, который нарушал права женщин на протяжении 25 лет, в номинации "Отчет о расследовании".

В "Международном репортаже" лауреатами премии стало агентство Reuters, которое уделило много внимания преследованиям народности рохинджа в Мьянме, и Associated Press, которое освещало проблему убийств наркодилеров на Филиппинах без решения суда.

Еще раз Reuters отметили в номинации "Освещение сенсационной новости в фото". Речь идет о репортаже о мигрантах из Центральной и Южной Америки, которые пытались попасть в Штаты.

Журналист The Washington Post победил в номинации "Особая фотография" за "блестящий фоторепортаж о трагическом голоде в Йемене, показанный через образы, в которых красота и спокойствие переплетаются с разрухой".

The New York Times наградили за 18-месячное расследование о финансовых махинациях Дональда Трампа в категории "Объяснительный репортаж".

В категории "Местный репортаж" отметилось издание The Advocate материалами о судебных недостатках штата Луизиана, где обвиняемых могут отправлять в тюрьму без консенсуса присяжных насчет вины обвиняемых.

Издание Pittsburgh Post-Gazette стало лучшим в "Освещении экстренных новостей".

В категории "Художественная литература" победу одержал писатель Ричард Пауэрс с романом The Overstory, в категории "Музыка" Эллен Рид за "удивительные инструментальные тембры" в опере Prism. А Арете Франклин премию присудили посмертно. Певица умерла в прошлом году на 76 году жизни.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Награды Литература СМИ Журналисты Новости культуры
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