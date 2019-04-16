Объявили победителей Пулитцеровской премии 2019 года
В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2019 года. Победителей выбирали в 14 журналистских категориях и в семи литературных, драматических и музыкальных. Также было две специальные награды.
Газета Sun Sentinel стала лучшей в номинации "За служение обществу". Журналисты издания выпустили цикл разоблачительных материалов об ошибках администрации школы и правоохранителей во время стрельбы в школе Паркленда во Флориде. Тогда от рук 19-летнего Николаса Круза, которого ранее исключили из учебного заведения, погибли 17 человек, говорится на сайте премии.
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Журналистов The Wall Street Journal наградили в категории "Национальный репортаж" за скандальное расследование про американского президента Дональда Трампа, который заплатил женщинам, чтобы те не разглашали информацию об интимной связи с ним.
А их коллег из Los Angeles Times отметили за репортажи про гинеколога, который нарушал права женщин на протяжении 25 лет, в номинации "Отчет о расследовании".
В "Международном репортаже" лауреатами премии стало агентство Reuters, которое уделило много внимания преследованиям народности рохинджа в Мьянме, и Associated Press, которое освещало проблему убийств наркодилеров на Филиппинах без решения суда.
Еще раз Reuters отметили в номинации "Освещение сенсационной новости в фото". Речь идет о репортаже о мигрантах из Центральной и Южной Америки, которые пытались попасть в Штаты.
Журналист The Washington Post победил в номинации "Особая фотография" за "блестящий фоторепортаж о трагическом голоде в Йемене, показанный через образы, в которых красота и спокойствие переплетаются с разрухой".
The New York Times наградили за 18-месячное расследование о финансовых махинациях Дональда Трампа в категории "Объяснительный репортаж".
В категории "Местный репортаж" отметилось издание The Advocate материалами о судебных недостатках штата Луизиана, где обвиняемых могут отправлять в тюрьму без консенсуса присяжных насчет вины обвиняемых.
Издание Pittsburgh Post-Gazette стало лучшим в "Освещении экстренных новостей".
В категории "Художественная литература" победу одержал писатель Ричард Пауэрс с романом The Overstory, в категории "Музыка" – Эллен Рид за "удивительные инструментальные тембры" в опере Prism. А Арете Франклин премию присудили посмертно. Певица умерла в прошлом году на 76 году жизни.