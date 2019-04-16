Объявили победителей Пулитцеровской премии 2019 года

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2019 года. Победителей выбирали в 14 журналистских категориях и в семи литературных, драматических и музыкальных. Также было две специальные награды.

Газета Sun Sentinel стала лучшей в номинации "За служение обществу". Журналисты издания выпустили цикл разоблачительных материалов об ошибках администрации школы и правоохранителей во время стрельбы в школе Паркленда во Флориде. Тогда от рук 19-летнего Николаса Круза, которого ранее исключили из учебного заведения, погибли 17 человек, говорится на сайте премии.

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Sun Sentinel awarded Pulitzer Prize for Parkland shooting coverage https://t.co/aHTkDDjbUD pic.twitter.com/tlTrAJWCbF — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) 15 квітня 2019 р.

Журналистов The Wall Street Journal наградили в категории "Национальный репортаж" за скандальное расследование про американского президента Дональда Трампа, который заплатил женщинам, чтобы те не разглашали информацию об интимной связи с ним.

The Wall Street Journal has won a Pulitzer Prize for its reporting on the hush money payments that Trump made to Stormy Daniels. https://t.co/PfXiS1rfML — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 15 квітня 2019 р.

А их коллег из Los Angeles Times отметили за репортажи про гинеколога, который нарушал права женщин на протяжении 25 лет, в номинации "Отчет о расследовании".

В "Международном репортаже" лауреатами премии стало агентство Reuters, которое уделило много внимания преследованиям народности рохинджа в Мьянме, и Associated Press, которое освещало проблему убийств наркодилеров на Филиппинах без решения суда.

Еще раз Reuters отметили в номинации "Освещение сенсационной новости в фото". Речь идет о репортаже о мигрантах из Центральной и Южной Америки, которые пытались попасть в Штаты.

A team of 11 Reuters photographers has won a Pulitzer Prize in breaking news photography for images of migrants journeying to the U.S. border. See the photos: https://t.co/sr0N3jXP7J pic.twitter.com/qBzg6WfOYg — Reuters Pictures (@reuterspictures) 15 квітня 2019 р.

Журналист The Washington Post победил в номинации "Особая фотография" за "блестящий фоторепортаж о трагическом голоде в Йемене, показанный через образы, в которых красота и спокойствие переплетаются с разрухой".

The New York Times наградили за 18-месячное расследование о финансовых махинациях Дональда Трампа в категории "Объяснительный репортаж".

Today, one of the most brilliant black men alive, @BrentNYT, won a Pulitzer Prize for his editorial essays on American racial memory, justice and culture. What a thing to behold. pic.twitter.com/KZynpspnqZ — Lil Uzi Hurt (@lostblackboy) 15 квітня 2019 р.

В категории "Местный репортаж" отметилось издание The Advocate материалами о судебных недостатках штата Луизиана, где обвиняемых могут отправлять в тюрьму без консенсуса присяжных насчет вины обвиняемых.

Издание Pittsburgh Post-Gazette стало лучшим в "Освещении экстренных новостей".

The Pittsburgh Post-Gazette has won the Pulitzer Prize for Breaking News Reporting for its Tree of Life coverage. https://t.co/YLSGBp0a6S pic.twitter.com/5VqEm7YEad — Pittsburgh Post-Gazette (@PittsburghPG) 15 квітня 2019 р.

В категории "Художественная литература" победу одержал писатель Ричард Пауэрс с романом The Overstory, в категории "Музыка" – Эллен Рид за "удивительные инструментальные тембры" в опере Prism. А Арете Франклин премию присудили посмертно. Певица умерла в прошлом году на 76 году жизни.