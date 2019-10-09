Объявлен лонглист премии Оскар: среди фильмов – украинская лента "Домой"

Уже через полгода в Голливуде прогремит одно из самых ожидаемых событий в мире кинематографа – премия Оскар. Американская киноакадемия уже объявила первый лонглист премии, куда вошел и украинский фильм Наримана Алиева "Домой".

Представители премии Оскар в этом году изменили название номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на "Международный художественный фильм", куда вошло 93 киноленты из стран со всего мира. Также комитет решил увеличить шорт-лист фильмов, который объявят 16 декабря 2019 года, с 9 фильмов до 10.

Читайте также: Фильм "Домой": вышел первый трейлер украинской ленты – претендента на премию Оскар-2020

Что касается основных номинаций на премию Оскар, то их объявят 13 января 2020 года. Сама же 92-я церемония награждения кинопремиями Оскар состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США.

Стоит добавить, что среди объявленных кинокартин в первый лонглист вошла полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева, которая в 2019 году единственной выдвигалась на Оскар от Украины. Известно, что украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где она также была представлена в Международной программе и получила гран-при фестиваля. В частности, фильм также был представлен в рамках Каннского фестиваля 2019 года в конкурсной программе "Особый взгляд". Фильм "Домой" уже стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

Что известно о фильме "Домой"?​

Украинский фильм "Домой" стал четвертой работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В фильме рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые поехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело назад и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций. Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Продюсером фильма стал Владимир Яценко. Производитель – LimeLite.

Фильм "Домой": смотрите первый трейлер