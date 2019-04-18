Объявлены номинанты Каннского фестиваля 2019: перечень

Представители Каннского фестиваля 2019, который состоится в этом году 72 раз подряд, объявили список номинантов. Среди заявленных работ также присутствует и украинская лента EVGE ("Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Международный Каннский кинофестиваль уже меньше, чем за месяц отгремит в курортном городе Канны. Кинособытие с 14 по 25 мая традиционно посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Следовательно, за несколько недель до фестиваля организаторы обнародовали список заявленных кинолент.

Читайте также: кто возглавит Каннский кинофестиваль в этом году: организаторы назвали имя

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead don'T Die режиссера Джима Джармуша.

В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская – под названием EVGE режиссера Наримана Алиева. Кинокартина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого отправились жить в Киев после аннексии Крыма.

Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах – 6, и на полуночных – 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.

Что известно о Каннском фестивале?

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч профессионалов из разных областей приезжают в Канны, чтобы оценить киноленты или получить награды.



Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового председателя жюри.