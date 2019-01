Объявлены номинанты премии BAFTA: звездный перечень

Сегодня, 9 января, Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на ежегодную премию BAFTA Awards 2019, которая состоится 10 февраля в Лондоне.

Об этом сообщили на официальном сайте премии BAFTA.

В престижный список вошли киноленты, которые получили мировую славу еще в конце 2018 года и смогли попасть в номинации других наград – "Золотой глобус", Critics' Choice Awards, а также в шорт-лист премии "Оскар".

Читайте также: Золотой глобус 2019: все победители кинопремии

Лидером по количеству нынешних номинаций стал фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворит" (The Favourite), фигурирующий в 12 категориях. Также большим количеством номинаций отличились кинокартины "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody), "Рождение звезды" (A Star Is Born), "Рим" (Roma) и "Первый человек" (First Man). Отныне актеры и создатели фильмов могут надеяться на победу в разных категориях, самые выдающиеся из которых предлагаем к просмотру.

Номинанты премии BAFTA Awards 2019



Номинанты премии BAFTA Awards 2019

Лучший фильм

"Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

"Фаворит" (The Favourite)

"Зеленая книга" (Green Book)

"Рим" (Roma)

"Рождение звезды" (A Star Is Born)

Лучшая актриса

Гленн Клоуз "Жена" (The Wife)

Леди Гага "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Мелисса Маккарти "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

Оливия Колман "Фаворит" (The Favourite)

Виола Дэвис "Вдовы" (Widows)

Лучший актер

Брэдли Купер "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Кристиан Бэйл "Власть" (Vice)

Рами Малек "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Стив Куган "Стэн и Олли" (Stan & Ollie)

Вигго Мортенсен "Зеленая книга" (Green Book)

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс "Власть" (Vice)

Клер Фой "Первый человек" (First Man)

Эмма Стоун "Фаворит" (The Favourite)

Марго Робби "Мария – королева Шотландии" (Mary Queen of Scots)

Рэйчел Вайс "Фаворит" (The Favourite)

Лучший актер второго плана

Адам Драйвер "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

Магершала Али "Зеленая книга" (Green Book)

Ричард Грант "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

Сэм Роквелл "Власть" (Vice)

Тимоти Шаламе "Красивый мальчик" (Beautiful Boy)

Лучший британский фильм

"Зверь" (Beast)

"Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

"Фаворит" ((The Favourite)

"МакКвин" (McQueen)

"Стен и Олли" (Stan & Ollie)

"Тебя здесь никогда не было" (You Were Never Really Here)

Лучший фильм на иностранном языке

"Капернаум" (Capernaum)

"Холодная война" (Cold War)

"Догмен" (Dogman)

"Рим" (Roma)

"Магазинные воришки" (Shoplifters)

Лучший режиссер

Спайк Ли "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

Павел Павликовский "Холодная война" (Cold War)

Йоргос Лантимос "Фаворит" (The Favourite)

Альфонсо Куарон "Рим" (Roma)

Брэдли Купер "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Лучший анимационный фильм

"Суперсемейка 2" (Incredibles 2)

"Остров собак" (Isle of Dogs)

"Человек-паук: Вокруг вселенной" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Лучший оригинальный сценарий

"Холодная война" (Cold War)

"Фаворит" (The Favourite)

"Зеленая книга" (Green Book)

"Рим" (Roma)

"Власть" (Vice)

Лучший адаптированный сценарий

"Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

"Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

"Первый человек" (First Man)

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

"Рождение звезды" (A Star Is Born)

Лучшая музыка к фильму

"Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

"Остров собак" (Isle of Dogs)

"Мэри Поппинс возвращается" ("Mary Poppins Returns)

"Рождение звезды" (A Star Is Born)