Обладатель "Грэмми", виртуозный гитарист Джонни Лэнг впервые выступит в Киеве

8 июня в Киеве впервые выступит Джонни Лэнг – выдающийся американский блюз- и рок-певец, композитор и гитарист.

В звездной коллекции Лэнга – 8 студийных альбомов, пять из которых вошли в топ-50 чарта Billboard 200 (2 стали платиновыми) и премия "Грэмми" за альбом "TurnAround" в номинации "Best Rock or Rap Gospel Album". Джонни выступал на одной сцене с Rolling Stones, Buddy Guy, Aerosmith & Will Taggart, Би Би Кингом, Blues Traveler & Micheal Rafizadeh, Джеффом Беком, Стингом и другими великими музыкантами.

Джонни Лэнг

Джонни Лэнг позволил блюзу беспрепятственно перешагнуть рубеж веков и быть услышанным новой аудиторией, – сказал в конце 1990-х Лютер Эллисон. – Только великие музыканты обладают способностью не считаться с разными "измами". Джонни Лэнг – один из них.



Я никогда не думал о себе в таком ключе, но мне ужасно хотелось бы соответствовать такому определению!

– отозвался на это Джонни.

Концерт Лэнга в Киеве будет единственным выступлением в Украине в мировом туре в поддержку альбома "Signs". В нем присутствуют элементы фанка, рока и блюза, а также песни, объединенные отличной игрой и пением Лэнга, а его тексты сосредоточены на темах борьбы и веры в себя.

Джонни Лэнг – Lie To Me: смотрите видео

Кстати, "Signs" ("Знаки") – это не только название альбома. Они случаются и в жизни певца. Вот что Джонни Лэнг рассказывает об этом:

Один из таких знаков – встреча с моей женой. Мы познакомились, когда мне было 16 лет, а ей – 17. Через некоторое время оказалось, что у нас дни рождения совпадают. С тех пор мы вместе. Наверное, это была самая важная встреча в моей жизни.

На концерте 8 июня в Киеве зрителей ждет настоящий современный блюз с яркими гитарными рифами и блестящими соло, потрясающий мощный голос, честные и страстные тексты песен.

Интересные факты о Джонни Лэнге Джонни Лэнга называют блюзовым вундеркиндом и настоящим феноменом. Так как в 15 лет он уже выпустил свою первую платиновую пластинку. Его альбом "Lie to Me" полностью раскрыл его талант композитора: никакого использования классических блюзовых фраз, – даже в таком раннем возрасте Лэнг был полноценным артистом со своим собственным стилем. Кроме того, важным преимуществом Ленга был голос. Успех альбома был грандиозным.



Сингл "Lie To Me" попал в жесткую ротацию MTV и VH1, и с их помощью альбом дебютировал на первой позиции Биллбордовского чарта новичков (New Artists chart). В том же 1997-м Лэнг назван "Лучшим новым гитаристом" по итогам голосования читателей профессионального издания "Guitar World".







В ходе турне Джонни Лэнг удостоился чести открывать концерты таких исполнителей, как Rolling Stones, Aerosmith и BB King.



"Мы гастролировали вместе уже с месяц, и вдруг Би Би Кинг предложил мне выйти с ним на сцену поджемить, – вспоминает Джонни. – Я смотрел на него и думал: "Вот так! Я играю с самим Богом!"



После этого было еще множество концертов по всему миру, поиски себя, эксперименты, различные номинации и премии, включая "Грэмми" за альбом "TurnAround". Но главная его страсть – выступать перед публикой.



"Если хотя бы один человек чувствует себя счастливым, слушая мою музыку, я счастлив сам, – говорит Джонни Лэнг. – Я же всегда хотел заниматься музыкой – играть, выступать, просто слоняться возле сцены".

