Обладатель Оскара композитор Ханс Циммер разводится с женой
Знаменитый немецкий композитор Ханс Циммер подал на развод со второй женой Сюзанной. Пара воспитывала троих общих детей, однако после многих лет семейной жизни решила расторгнуть брак.
Как сообщает издание Blast, 3 апреля 2020 года голливудская пара решилась на развод и подала документы в суд Лос-Анджелеса. Пока неизвестна причина радикального решения супружеской пары, однако, судя по всему, процесс расторжения брака будет длительным.
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Обладатель Оскара и автор саундрека к фильму "Король Лев" Ханс Циммер и его избранница Сюзанна вместе воспитывают троих детей, также культовый композитор имеет взрослую дочь Зои от предыдущих отношений. Однако не только потомки могут вызвать конфликты в процессе развода, но и прибыли Ханса Циммера. Его состояние оценивается в более чем 100 миллионов долларов.
Ханс Циммер разводится с женой / Фото: Getty Images
62-летний композитор Ханс Циммер является обладателем самых престижных премий Золотой Глобус, Оскар и Грэмми. Его музыкальные творения звучат в таких кинохитах как "Человек дождя", "Гладиатор", "Бэтмен: Начало", "Король Лев" и "Бегущий по лезвию 2049". Кроме того, Циммер до сих пор продолжает успешную карьеру и пригласил к сотрудничеству над новой картиной о Джеймсе Бонде победительницу Грэмми Билли Айлиш.
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