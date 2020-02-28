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Обладатель Оскара Пон Чжун-хо назвал 20 главных режиссеров следующих 20-ти лет

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Южнокорейский режиссер Пон Чжун-хо стал настоящим открытием Голливуда. Его работа "Паразиты" и он, в частности, получили четыре самых важных Оскара. Теперь известный кинодел назвал 20 режиссеров, за проектами которых, по его мнению, следует пристально следить в течение ближайших 20 лет.

Пон Чжун-хо назвал имена двадцати режиссеров, которые, по его мнению, поразят киноиндустрию в ближайшие 20 лет для издания BFI. Что интересно, таким образом южнокорейский кинодел отметил свое 20-летие в этой области.

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В рейтинг Пон Чжун-хо вошли представители самых разных жанров: от хоррора до драмы. По мнению режиссера, фанатам кино следует присмотреться к Ари Астеру ("Солнцестояние" / Midsommar), Роберту Эггерсу ("Маяк" / The Lighthouse) и Джордану Пилу ("Прочь" / Get Out).

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Также режиссер выделил коллег, работы которых были представлены на Каннском кинофестивале прошлого года: Али Аббаси ("На границе миров" / швед. Gräns), Би Гань ("Долгий день уходит в ночь / Long day's Journey Into Night) и Дэвид Роберт Митчелл ("Под Сильвер-Лэйк" / Under the Silver Lake) и другие.

Значительное внимание создатель "Паразитов" уделил женщинам-режиссерам, которых, по мнению Натали Портман, Оскар в этом году обошел. В его персональный список популярных режиссеров в следующие 20 лет попали Мати Диоп ("Атлантика" / фр. Atlantique), Роуз Гласс ("Святая Мод" / Saint Maud), Альма Харель ("Лапочка" / Honey Boy), Дженнифер Кент ("Соловей / The Nightingale), Аличе Рорвахер ("Счастливый Лазарь" / итал. Lazzaro Felice), Хлоя Чжао ("Наездник" / The Rider) и другие.

Полный список можете посмотреть здесь.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Оскар 2020
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