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Обладатель премии Эмми Адам Шлезингер умер от коронавируса

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Адам Шлезингер умер от коронавируса / Фото из открытых источников

Американский музыкант Адам Шлезингер, который был основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 52 года.

Известно, что музыкант больше недели находился в одной из больниц Нью-Йорка, где лечился от осложнений вируса. Уже 1 апреля в сети сообщили о его смерти. Об этом говорится в журнале Billboard.

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Адам Шлезингер был известным музыкантом, который за свое творчество получил три премии Эмми, одну Грэмми и даже был номинирован на Оскар и Золотой глобус. В его арсенале наград также были две театральные премии Тони, которые он получил за песню к фильму Тома Хэнкса "То, что ты делаешь" (1996).

Смотрите трейлер к фильму "То, что ты делаешь" онлайн:

У музыканта остались две дочери, с женой он был разведен.

Известно, что Нью-Йорк стал одним из главных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в США, которые занимают первенство в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания. По состоянию на 1 апреля в США зафиксировано 215 тысяч случаев заболеваний, из которых более 5 тысяч летальных.


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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости США Потери
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