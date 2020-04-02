Обладатель премии Эмми Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский музыкант Адам Шлезингер, который был основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 52 года.
Известно, что музыкант больше недели находился в одной из больниц Нью-Йорка, где лечился от осложнений вируса. Уже 1 апреля в сети сообщили о его смерти. Об этом говорится в журнале Billboard.
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Адам Шлезингер был известным музыкантом, который за свое творчество получил три премии Эмми, одну Грэмми и даже был номинирован на Оскар и Золотой глобус. В его арсенале наград также были две театральные премии Тони, которые он получил за песню к фильму Тома Хэнкса "То, что ты делаешь" (1996).
Смотрите трейлер к фильму "То, что ты делаешь" онлайн:
У музыканта остались две дочери, с женой он был разведен.
Известно, что Нью-Йорк стал одним из главных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в США, которые занимают первенство в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания. По состоянию на 1 апреля в США зафиксировано 215 тысяч случаев заболеваний, из которых более 5 тысяч летальных.
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