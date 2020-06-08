Итальянское издание знаменитого журнала Vogue поместило на обложке июньского выпуска детские рисунки. Таким образом редакция стремилась обратить внимание на наиболее незаметных и наименее очевидных жертв пандемии коронавируса в мире.

На инстаграм-странице art8amby появились публикации, где показали неординарные обложки глянцевого издания. Авторам этих шедевров от двух до десяти лет. Рисунки и подписи к ним поражают душевностью и искренностью.

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В заметке отмечается, что этот выпуск создавали вместе с детьми из разных стран мира. Именно из детей мы начинаем представлять новый мир, который будет после того, как мы победим смертельный COVID-19, унесший жизни нескольких сотен тысяч человек в разных уголках планеты.

Для модного глянца дети изображали одежду в различных и оригинальных вариантах.

Первый рисунок 6-летнего мальчика Тадцио из Парижа: "Я вижу мир, в котором много животных. Нарисовал пингвина, потому что мне нравятся их цвета, они смешно ходят и живут в Антарктиде".



Детский рисунок на обложке журнала Vogue / Instagram / @ art8amby

Автором следующей обложки является Томас, которому 4 года. Он из Нью-Йорка и на своем рисунке изобразил Шрека в модном наряде.

Детский рисунок на обложке журнала Vogue / Instagram / @ art8amby

5-летняя Нори из Амстердама также присоединилась к созданию обложек: "На самом деле, было весело. Мне понравилось рисовать одежду. Особым является то, что это модная одежда. Также цвета приятные, цвета моды".





Детский рисунок на обложке журнала Vogue / Instagram / @ art8amby