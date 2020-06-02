Мир продолжает бороться с пандемией коронавируса, а фешн-индустрия – отдавать дань уважения тем, кто оказался на передовой противодействия болезни. Так, июльскую обложку британского Vogue под названием "Новая линия фронта" украсили акушерка, машинистка и продавец.

Фантастические фото обложек появились на официальном сайте издания. На них появились три женщины, профессии которых стали особенно необходимыми во время пандемии COVID-19: машинистка лондонского наземного метро Наргуис Хорсфорд, акушерка из Лондона Рэйчел Миллар и работница супермаркета Аниса Омар.

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Главный редактор британского Vogue отметил, что в разгар мировой борьбы со смертельным вирусом не существует "более удачного трио женщин, которое представляло бы миллионы людей". Именно они ежедневно надевали рабочую форму и выполняли свои профессиональные обязанности несмотря на многочисленные риски.

Так, на страницах июльского выпуска появятся не только жертвующие собой медики, но и торговцы, работники почты и служб доставки, медсестры, уборщицы, водители скорой помощи и волонтеры. Автором фотографий стал фотограф Джейми Хоуксворт, который в течение 10 дней путешествовал по Лондону на велосипеде, чтобы сфотографировать обычных людей, которые не изменили своей профессии.



Июльская обложка Vogue / Фото: Vogue



Июльская обложка Vogue / Фото: Vogue



Июльская обложка Vogue / Фото: Vogue

Как изменились обложки Vogue в течение пандемии?

Редакция итальянского Vogue впервые за всю историю изменила привычную концепцию обложки из-за вспышки коронавируса. Издатели решили сделать полностью белую обложку, ведь этот цвет именует собой уважение, свет после темноты и униформу врачей, которые ежедневно рискуют своей жизнью.

Редакция мексиканского Vogue решила публично поддержать тех, кто оказался в группе риска инфицирования коронавирусом. На обложке впервые вместо моделей появятся пенсионерки, которые никогда ранее не имели опыта работы перед камерой. Во время пандемии издание подчеркнуло, что сейчас молодежь несет ответственность за жизнь своих пожилых близких.