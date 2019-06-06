Обложки Elle по мотивам знаменитых картин: 4 ярких фото

К счастью, художественные достояния человечества не пылятся, а благодаря интересным проектам органично продолжаются в современности. В частности, к этому приобщаются и известные глянцы.

В свое время бразильская версия ELLE решила почтить известные произведения искусства и выпустила четыре обложки по мотивам знаменитых картин. В редакции убеждены, что искусство является противоядием от негатива в жизни, передает deMilked.

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Для участия в фотосъемке, которая воспроизводила сцены из картин, ELLE пригласил бразильских знаменитостей. Актриса Сони Браги превратилась на Мону Лизу; трансгендерная модель Леа Те стала Венерой с полотна Сандро Боттичелли; "Поцелуй" Климта воссоздали актеры Таис Араужу и Лазаро Рамос; кричал, как у Мунка на холсте, легенда театра Хосе Селсо Мартинес Корреа.



Аллюзия на картину Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" // Коллаж – Wikipedia VS ELLE Brasil



Аллюзия на картину Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" // Коллаж – Wikipedia VS ELLE Brasil



Аллюзия на картину Густава Климта "Поцелуй" // Коллаж – Wikipedia VS ELLE Brasil



Аллюзия на картину Эдварда Мунка "Крик" // Коллаж – Wikipedia VS ELLE Brasil