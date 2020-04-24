Обложку мексиканского Vogue украсили пенсионерки: фото
Редакция известного глянца решила публично поддержать тех, кто оказался в группе риска инфицирования коронавирусом. На обложке нового выпуска мексиканского Vogue впервые вместо моделей появятся пенсионерки.
Сегодня весь мир живет в условиях пандемии COVID-19. Однако больше вспышка вируса сказалась на жизни людей пожилого возраста, которые вынуждены придерживаться строгого режима изоляции, чтобы не подвергать себя опасности. Известное фэшн-издание Vogue Mexico посвятило им обложку нового выпуска.
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Фотограф Тани Франко Кляйн выбрала для съемки пять пенсионерок, которые никогда ранее не имели опыта работы перед камерой. Женщины одеты в будничную одежду – платья, плащи, брючные костюмы, в которых их раньше можно было увидеть на улицах городов. Они позировали на фоне стены красного цвета, а минималистичную фотосессию дополнила надпись "Уроки жизни".
Так, редакция мексиканского Vogue акцентировала на том, что бабушки – одни из тех людей, которые играют важную роль в воспитании и становлении будущих поколений. В пандемии глянец стремится подчеркнуть, что сегодня молодежь несет ответственность за жизнь своих пожилых близких. Сейчас как никогда важно не повредить их здоровью.
Их жизненные истории, успехи, воспоминания и даже гардеробы – это наследие, которое мы будем носить в своих сердцах.
Вследствие пандемии реальность бабушек приобрела другое значение, ведь они принадлежат к одной из наиболее уязвимых групп населения,
– говорится в презентации обложки Vogue Mexico.
Напомним, что ранее редакция итальянского Vogue также впервые за всю историю изменила привычную концепцию обложки из-за вспышки коронавируса. Издатели решили сделать полностью белую обложку, ведь этот цвет называет уважение, свет после темноты и униформу врачей, которые ежедневно рискуют своей жизнью. "Чистая" титульная страница – это начало новой истории, которая вскоре начнется.
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