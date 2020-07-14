Американская певица Бритни Спирс уже больше 10 лет находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. После ряда скандальных событий, которые произошли в жизни певицы, она не может самостоятельно принимать решения и страдает из-за влияния родных. Именно об этом она написала в письме, которое позволила обнародовать своему другу-фотографу Эндрю Галлери.

38-летняя Бритни Спирс 12 лет назад потеряла независимость в личной и профессиональной жизни. Все произошло из-за принятия опекунства ее отца, а также развода с Кевином Федерлином и отказа от опеки над сыновьями. В прошлом женщина также имела проблемы с алкоголем и наркотиками, сообщает Business Insider.

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Впрочем знакомый Бритни Спирс – Эндрю Галлери – опубликовал в своем TikTok письмо, которое якобы написала Бритни и передала ему когда-то, написав его от третьего лица. По его словам, однажды они ехали вместе в турне и она дала ему это письмо, чтобы он прочитал его фанатам. В письме артистка утверждает, что ее обманули и подставили, а ее отец стал опекуном, который до сих пор распоряжается всеми ее деньгами, а опека будет осуществляться до тех пор, пока люди будут получать выгоду из этой ситуации.

Также она отмечает, что ею манипулировали и заставили развестись со вторым мужем, а также отказаться от своих сыновей. "Что касается Кевина, который сказал, что Бритни рассталась с ним, то ее адвокаты заставили ее сделать это, потому что она ездила к нему в Нью-Йорк, а он не хотел видеть ее и детей. Адвокаты сказали, что если она не расстанется с ним, то он сделает это сам", – отметил Эндрю Галлери.

Никто не знает правду. Ее обманули и подставили. У нее забрали детей, и она действительно потеряла контроль над собой, что в подобных обстоятельствах могло произойти с любой матерью,

– говорится в письме.

Отметим, что после этого письма в социальных сетях фанаты звезды запустили челендж #FreeBritney ("Свободу Бритни"), в котором просят дать независимость любимой исполнительнице. Сейчас звезду поддержали более 134 тысяч пользователей, передает издание Today.

Что известно об отце Бритни Спирс?

67-летний отец Бритни Спирс неоднократно попадал в скандалы в отношении своей дочери и ее семьи. Он всегда имел немалое влияние на психическое здоровье дочери, особенно в начале 2019 года. Тогда артистка проходила курс лечения в клинике, поскольку слишком сильно прониклась заболеванием своего отца, из-за чего сама нуждалась в медицинской помощи. Но все зашло слишком далеко, так как мама звезды заявляла, что ее дочь удерживали в клинике насильно и дольше запланированного времени. Также Линн Спирс обратилась в суд с просьбой пересмотреть опекунство над дочерью ее отца Джеймса. В сентябре прошлого года он якобы передал права опеки над своей дочерью давней помощнице певицы – Джоди Монтгомери, но он до сих пор остается ее опекуном.