Обнародовали переписку Джонни Деппа относительно Эмбер Хёрд : я сожгу ее труп

Голливудские актеры Эмбер Хёрд и Джонни Депп официально развелись в январе 2017 года. Однако после развода они подали друг на друга иски. Судебная тяжба набирает обороты и на днях обнародовали смс-сообщения Джонни Деппа, в которых он призвал жестоко убить Хёрд.

Звездные бывшие супруги Эмбер Хёрд и Джонни Депп в очередной раз отметилось скандалом. Недавно в Лондоне состоялось очередное судебное заседание, где адвокаты Эмбер озвучили фрагменты переписки голливудского актера с его друзьями. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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В материале сказано, что через смс-сообщения Депп призвал жестоко убить Хёрд.

Сожжем ее. Утопим ее, а после этого я сожгу ее труп, чтобы удостовериться, что она мертва,

– писал знаменитый актер.

Сообщение такого содержания Джонни присылал актеру Полу Беттани в ноябре 2013 года. Также отмечается, что в мае 2014 года Депп писал другу, что употреблял наркотики.

Я выпивал всю ночь, прежде чем забрал Эмбер, чтобы вылететь в Лос-Анджелес в минувшее воскресенье. Дружище, я без еды в течение нескольких дней, только порошок, пол бутылки виски, тысяча Red Bull и рюмок водки, таблетки, две бутылки шампанского в самолете. Я в ярости, кричал матом и оскорблял всех, кто был рядом. Я задолбался,

– зачитал в зале суда адвокат Эмбер Хёрд.

Однако защитник Джонни Деппа опроверг все обвинения.



Джонни Депп идет на судебное заседание в сопровождении охранников / Фото: Getty Images

Что известно о разводе Эмбер Хёрд и Джонни Деппа?Джонни Депп и Эмбер Хёрд поженились в феврале 2015 года. Однако уже 22 мая следующего года актриса подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. В январе 2017 года суд Лос-Анджелеса дал согласие на развод известной голливудской пары. Позже Джонни заявил, что его вины нет и обвинил жену в клевете, после чего потребовал от нее 50 миллионов долларов. Актриса связывала неадекватное поведение мужа с алкогольной и наркотической зависимостью. Актер предоставил суду данные о своем лечении, однако этого для Эмбер Хёрд было мало и она попросила суд заставить Деппа пройти психиатрическую экспертизу. Поэтому суды продолжаются до сих пор, а актеры все еще собирают доказательства вины друг друга.



Джонни Депп и Эмбер Хёрд / Фото: Getty Images