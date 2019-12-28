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Обнародована дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"

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"Мандалорец" / Twitter / @Jon_Favreau

Создатели сериала взялись за съемки второго сезона сразу же после успешного запуска первой части. Работа над продолжением культового экшена вселенной "Звездных войн" стартовала 14 ноября, а дебютный выход на мировые экраны состоится уже осенью следующего года.

Новостью о выходе второго сезона сериала "Мандалорец" поделился шоураннер проекта Джон Фавро. На личной странице в твиттере он опубликовал фото фигуры геморрианца – зеленокожего свиноподобного существа с планеты Гаммор. Предполагают, что именно он станет одним одним из персонажей следующего сезона.

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Премьера запланирована на осень 2020 года.

Фильмы франшизы "Звездные войны", а также другие проекты, снятые по мотивам фантастической вселенной, стали настоящими любимцами зрителей, а сериал "Мандалорец" получил наибольшее количество просмотров на стримингових платформах. Так, в период с 17 по 23 ноября первые эпизоды фильма "Мандалорец" получили более 100 миллионов поисковых запросов, а результат "Очень странных дел" достигал 81 миллиона.

Добавим, что сериал "Мандалорец" – это американский вебсериал в жанре космической оперы, который является составной частью канонической вселенной "Звездных войн".

"Мандалорец": смотреть тизер сериала по мотивам "Звездных войн"

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кино Disney Новости США
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