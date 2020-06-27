Сегодня, 27 июня, свое 36-летие празднует соблазнительная представительница семейства Кардашян. Хлои Кардашян не только счастливая мама очаровательной дочурки, но и настоящая светская львица, которая покоряет публику каждым выходом и смело демонстрирует аппетитные формы откровенными декольте и провокационными разрезами.

Звезда американского телевидения и бизнесвумен празднует 36-й день рождения. Она снискала славу сексуальной красавицы, которая легко завоевывала сердца мужчин и покоряла мировую публику каждым выходом. 24 канал подготовил пикантную подборку фото горячей блондинки Хлои Кардашян.

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Хлои Кардашян в соблазнительных образах

Знаменитость обожает эпатажный вид, а в ее гардеробе преобладают откровенные образы. Леопардовый принт, экстремально глубокое декольте – это главное оружие сексапильной блондинки, которая никогда не остается без внимания папарацци.

Хлои Кардашян в бикини и белье

36-летняя модель и бизнесвумен часто релаксирует на элитных курортах и не теряет возможности засветить свои аппетитные формы. Она смело позирует в самых дерзких купальниках, которые едва прикрывают пышную грудь и бедра.

Хлои Кардашян уверенно чувствует себя перед камерой и не боится экспериментов. Даже в своем роскошном доме она фотографируется в нижнем белье, чем провоцирует воображение пользователей.