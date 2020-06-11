Голливудская актриса Элизабет Херли и в 55 лет не прекращает удивлять своих поклонников эротическими снимками. В день своего рождения звезда показала жаркое фото, на котором предстала голой.

По традиции, снимок она опубликовала на инстаграм-странице, где за ее жизнью следят более 1,6 миллиона пользователей сети. Элизабет Херли позировала в ванной с белой пеной. Однако на снимке было видно, что актриса позирует без одежды, что сделало фотографию еще более эротичной.

Смотрите также: В ярких купальниках или топлесс: самые провокационные фото Элизабет Герли-18+

В заметке Элизабет Херли призналась, что из-за пандемии коронавируса ей пришлось отложить празднование дня рождения. 55-летие звезда отметила дома, с ближайшими родственниками.

"С юбилеем меня! Это уже пятый день рождения, который мы отпраздновали за время самоизоляции с моей семьей, в частности, 80-летие моей мамы и 18-летие сына. Я благодарна за то, что счастлива и здорова, за то, что у меня лучшая семья и друзья. Надеюсь, что скоро начнется настоящая жизнь", – поделилась она.

Кто мог сделать фото Элизабет Херли

Элизабет Херли живет в Лос-Анджелесе со своим сыном Дамианом. Его отец, успешный бизнесмен Стив Бинг, уверен, что не является родственником мальчика, ведь у него был мимолетный роман с актрисой в 2001 году. Однако Элизабет сделала ДНК-тест, который подтвердил, что заявление Бинга – стремление избежать ответственности.

Герли сама воспитывает сына и не скрывает, что именно он является автором многих ее провокационных фотографий. Перед Дамианом, который 4 апреля 2020 года стал совершеннолетним, она неоднократно появлялась в купальниках или же миниплатьях, которые едва прикрывали ее тело. Поэтому, вероятно, новое фото в ванной – работа сына Элизабет Херли.