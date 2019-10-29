Обнаженная Эмили Ратаковски показала пикантное домашнее фото: 18+

Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым соблазнительным кадром, на котором она появилась полностью обнаженной.

Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото в "дневнике феминистки" - именно так звезда называет свою страницу в Инстаграме.

Читайте также: Эмили Ратаковски похвасталась стройной талией в кампейне Inamorata: фото

На фото девушка, за которой в сети следят 24,4 миллиона подписчиков, сексуально позирует на фото без одежды на диване. Фото сделано со второго этажа, а его автором, скорее всего, является муж знаменитости Себастьян Бир-Маклард, с которым они поженились 23 февраля 2018 года.

"Утро в доме", – коротко добавила в подписи Эмили.

Звезда часто публикует снимки в обольстительных образах со своей гостиной. Фотографии в течение суток набирают более миллиона одобрений от поклонников Ратаковски.