Обнаженная Эмили Ратаковски показала пикантное домашнее фото: 18+

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым соблазнительным кадром, на котором она появилась полностью обнаженной.

Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото в "дневнике феминистки" - именно так звезда называет свою страницу в Инстаграме.

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На фото девушка, за которой в сети следят 24,4 миллиона подписчиков, сексуально позирует на фото без одежды на диване. Фото сделано со второго этажа, а его автором, скорее всего, является муж знаменитости Себастьян Бир-Маклард, с которым они поженились 23 февраля 2018 года.

"Утро в доме", – коротко добавила в подписи Эмили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mornings at home

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Звезда часто публикует снимки в обольстительных образах со своей гостиной. Фотографии в течение суток набирают более миллиона одобрений от поклонников Ратаковски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эротика Эмили Ратажковски
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