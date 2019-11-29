Обнаженная Эшли Грэм продемонстрировала округлившийся живот: фото

Самая популярная в мире plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит своего первенца, показала смелое фото в социальных сетях.

Эшли Грэм потрясла своих подписчиков в инстаграме снимком, на котором она полностью разделась.

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Свое смелое фото модель решила не обрабатывать в редакторах и показать, как выглядит ее тело в реальной жизни. Будущая мама прикрыла пышную грудь руками и засветила растяжки и целлюлит.

В подписи Эшли пожелала фанам счастливого Дня благодарения, который в США отмечался 28 ноября.

Ранее в шоу Эллен Дедженерес звезда призналась, что она беременна мальчиком. Первенец модели должен родиться в январе 2020 года.



Эшли Грэм / Instagram-Stories / @ashleygraham