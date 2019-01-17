Обнаженная, в ванне и с газетой: Эльза Хоск поразила откровенным снимком (18+)

30-летняя шведская модель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, часто публикует в социальных сетях фото, на которых откровенно демонстрирует свои формы и стройную фигуру.

Недавно Эльза Хоск отдыхала вместе со своим возлюбленным в пустыне Мохаве, которая расположена на юге Калифорнии. 30-летняя модель поделилась с поклонниками пикантными снимками с горячего отдыха.

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После того, как "ангел" Victoria's Secret вернулась из романтической поездки, она отправилась в следующее путешествие в Японию. Во время очередного отдыха девушка решила не держать длинную паузу и опубликовала новое сексуальное фото на своей странице в Instagram.

Эльза Госк позировала перед камерой в номере японского отеля Aman Tokyo, расположенном на одном из верхних этажей здания.

На черно-белом фото модель предстала полностью обнаженной. Она сидела в ванне, спиной к камере, читая газету. Рядом с ней стояла чашка кофе, а на фоне обнаженной модели, как на ладони, виднелось Токио.



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa