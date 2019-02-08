Обнаженная в ванне: скандальная MARUV презентовала песню для Нацотбора на Евровидение-2019

Скандальная певица MARUV представила lyric-видео к песне, которая зазвучит на Нацотборе на Евровидения-2019. К композиции звезда сняла пикантное видео, в котором предстала обнаженной в ванне с пеной.

В конце января СМИ взорвались новостью: участница Нацотбора на Евровидение-2019 выступит в России с концертами. Журналисты LifeStyle 24 пытались узнать у представителей MARUV, почему звезда выбрала страну-агрессора для сольных гастролей, однако те отказались от любых комментариев.

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Не прошло и двух недель после скандальной новости, как MARUV представила свою конкурсную песню. С песней Siren Song артистка выйдет на сцену Нацотбора уже в субботу, 9 февраля.

Вероятно, MARUV решила добавить пикантности своей премьере, а затем предстала в ролике обнаженной. Свое тело звезда игриво прикрыла пеной в ванне и словами из песни. Провокационный ролик за считанные часы просмотрели более 24 тысяч пользователей сети.

Слушайте новую песню MARUV – Siren Song: lyric-видео 18+

Кто такая MARUV?Украинская певица родом из Днепропетровщины. Сперва Анна Корсун основала свой музыкальный проект, который в итоге распался. Артистка решила не ставить точку на вокальной карьере и продолжила выступать с сольными песнями. 28 сентября MARUV выпустила дебютный альбом "Black Water".