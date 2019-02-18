Обнаженная Зои Кравиц снялась в эротической фотосессии для журнала: фото 18+

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Зои Кравиц
Зои Кравиц / Instagram / @zoeisabellakravitz

Актриса, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц снялась обнаженной в эротической фотосессии для журнала Rolling Stone. Что интересно, для обложки глянца девушка воспроизвела провокационное фото своей мамы Лизы Боне, которая также снималась для этого издания еще в 1988 году.

Соблазнительные снимки с фотосессии Зои опубликовала на своей странице в Instagram.

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Новые фото выглядят очень откровенно. Так, на первых фото Кравиц позирует с арбузом между ногами, который прикрывает обнаженное тело, а из одежды на модели только легкая блуза с цветочным узором.

На других снимках 30-летняя звезда снимается в более провокационных образах. Отметим, что съемка проводилась в сентябре 2018 года.

Зої Кравіц
Зои Кравиц / Instagram / @zoeisabellakravitz

Зої Кравіц
Зои Кравиц / Instagram / @zoeisabellakravitz

Зої Кравіц
Зои Кравиц / Instagram / @zoeisabellakravitz

Зої Кравіц
Зои Кравиц / Instagram / @zoeisabellakravitz

Зої Кравіц / rollingstone.com
Зои Кравиц / rollingstone.com

Зої Кравіц / rollingstone.com
Зои Кравиц / rollingstone.com

Кто такая Зои Кравиц?Американская актриса, певица и модель. Дочь известного музыканта Ленни Кравиц и актрисы и модели Лизы Боне. Девушка известна по ролям в сериале "Большая маленькая ложь" и фильмах "Бешеный Макс" и "Фантастические звери и где их искать".

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Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
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