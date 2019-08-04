Обнаженное тело и провокационные позы: какими снимками Даша Астафьева взорвала сеть – 18+

Сегодня, 4 августа, одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева празднует свой тридцать четвёртый день рождения. Сеть она любит будоражить слишком откровенными снимками, за что и получила статус секс-символа. В знаковый день журналисты LifeStyle 24 решили создать топ горячих снимков артистки.

Даша Астафьева – одна из самых известных отечественных певиц и моделей. Она с легкостью покорила сердце Хью Хефнера и стала едва ли не первой украинкой, которая стала звездой пикантного журнала Playboy.

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Однако, как ни странно, в школе артистка не пользовалось популярностью. Более того, в многочисленных интервью Даша Астафьева вспоминала, что всегда становилась жертвой травли. Видимо, любовь к неординарным вещам становилась поводом для этого. Однако именно буллинг помог Даше Астафьевой закалить свой характер и добиться немалой славы.

В школе я была не то, что не формат... Я страдала, у меня были проблемы со здоровьем. Я себя чувствовала гадким утенком. Поэтому хочу посоветовать всем, кого травят, набраться терпения. Я не жалею, что это было в моей жизни, потому что те, кого травят, чаще достигают успеха в жизни. Ну а те, кто травит, на том же уровне и остаются,

– пояснила артистка.

Долгое время певица боролась с подростковыми комплексами и все же сумела от них избавиться. Теперь Даша Астафьева может дать отпор любому хейтеру, а ее откровенные фото становятся поводом для восторга. Артистка не боится экспериментировать и каждый раз соглашается на все дерзкие съемки. Какие провокационные кадры уже успели взбудоражить сеть от начала 2019 года – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Съемки для Playboy

Пожалуй, все поклонники Даши Астафьевой согласятся, что ее дебютная съемка для Playboy была самой горячей в модельной карьере. Тогда зажигательная украинка уехала в США и поселилась в имении знаменитого Хью Хефнера, где сделала немало пикантных снимков. На обложке журнала 2009 года сексапильная выпускница "Фабрики звезд" предстала полностью обнаженной. Даша Астафьева прикрыла интимные места удачной позой. Впоследствии артистка вспоминала, что перед знаковой фотосессией провела много времени у бассейна, а визажисты потратили не один тюбик тонального крема, чтобы замаскировать ее красное тело.

Обложка. Счастливая и обгоревшая (4 упаковки тонального крема). Даже не подозревала, как она изменит мою жизнь,

– поделилась воспоминаниями Даша Астафьева.



Даша Астафьева в 2009 году / Фото: Instagram / @da_astafieva

И действительно, в Украину она вернулась знаменитой. Во всех новостях и журналах говорили о горячей отечественной Playmate. Сотрудничество Хью Хефнера с сексапильной Дашей Астафьевой настолько запомнилось читателям, что для украинского выпуска Playboy ее пригласили на съемки уже в 2011-ом. Перед камерой артистка предстала топлес, прикрыв пышную грудь надписью, что ее знает основатель мужского журнала.

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Даша Астафьева снялась для Playboy / Фото: Instagram / @da_astafieva

Вероятно, горячая Даша Астафьева принесла немалые доходы от продаж глянцу, потому сотрудничество с ней не завершилось. Третий раз украсить обложку Playboy ей предложили в 2019 году. В начале марта певица рассказала об этом поклонникам в сети и поделилась жаркими фото.

Во французском издании она предстала в сексуальном образе: звезда засветила обнаженные упругие ягодицы в черных бикини и чулках в сетку. На обложке Даша Астафьева появилась в более скромном образе, романтично вглядываясь в зеркало, а вот на страницах читатели Playboy могли полюбоваться ее снимками с закрытой наклейками грудью. Провокационные кадры взбудоражили сеть и вызвали как шквал критики за эротику, так и восторг.

Эротические снимки Даши Астафьевой / Фото: Instagram / @da_astafieva



Горячая Даша Астафьева / Фото: Instagram / @da_astafieva

Анонс клипа

Но не только на съемках Даша Астафьева с легкостью соглашается на эксперименты. И в клипах звезда примеряет крайне откровенные образы, поражая своих поклонников.

Перед выходом каждого клипа певица делает эротический анонс, демонстрируя фрагменты ролика. Так, в конце июля 2019-го она опубликовала несколько кадров, где предстала в черном топе, шортах с завышенной талией и сексуальных колготках. Впоследствии оказалось, что такой образ Даша Астафьева продемонстрировала в видео к песне "Основной инстинкт". Отрывочные кадры и горячие позы – этот клип может удивить и самых ярых поклонников певицы.

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Кадр из клипа "Основной инстинкт" / Фото: Instagram / @da_astafieva

Эротические фотосессии

Не отказывается Даша Астафьева и от эротических фотосессий. Перед камерой она всегда предстает разной: то греческой богиней, которая несколько осовременила древнюю одежду, то сексуальной дивой, что может свести с ума любого мужчину.

Сама певица призналась, что идея съемки для нее очень важна. И хоть эти фото оказываются только в портфолио автора и самой звезды, она все же проводит строгий отбор предложений, которые поступают к ней от известных фотографов.

Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды. Вот почему, прежде чем сказать "да", я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто гениальное в простом. Мои сильнейшие тандемы заканчивались тем, что мы так и не выходили из номера отеля,

– призналась артистка.

Во время эротической съемки Даша Астафьева не боится сексуально касаться своего тела и принимать провокационные позы. Любит певица и щеголять своими прелестями, обнажая грудь или ягодицы, или же надевая прозрачные платья.



Даша Астафьева / Фото: Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева / Фото: Instagram / @petra_rubar



Даша Астафьева / Фото: Instagram / @nickyashika



Дарья Астафьева / Фото: Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева / Фото: Instagram / @nickyashika



Певица Даша Астафьева / Фото: Instagram / @da_astafieva

Даша Астафьева, без сомнения, – одна из самых эпатажных звезд в истории украинского шоу-бизнеса. Она часто выбирает для выходов в свет прозрачные платья и довольно откровенные образы, а ее блог напоминает сайт мужских журналов. В то же время артистка вдохновляет не одну девушку работать над своей фигурой и заботиться о своем теле. Как и зарубежные знаменитости, Даша Астафьева становится примером, что каждой женщине стоит полюбить себя такой, как она есть, и прекратить прятаться за мешковатой одеждой.

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Кроме этого, школьная история Даши Астафьевой в очередной раз доказывает: никакая травля не может становиться барьером к успеху. Сейчас украинка из Днепропетровской области – успешная артистка, у которой десятки запланированных концертов, актриса, которая гастролирует по городам с театром и снимается в отечественном кино, и модель, о сотрудничестве с которой мечтают фотографы. И несмотря на все достижения, Даша Астафьева – любимая женщина, которая не боится показывать себя настоящую.