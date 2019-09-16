Обнаженное тело и селфи с политиками: что публикует украинская модель Ася Микович (18+)

Уже хорошо известная украинская модель и звезда Instagram Ася Микевич придерживается миссии, которую выбрала для себя еще до того, как стала популярной. Однако делает она это интересным и довольно сексуальным способом. Сделать обнаженные фото на мосту, чтобы его отремонтировали? Легко! Так, что же публикует обольстительная модель – смотрите и читайте на LifeStyle 24.

Она называет себя "инфраструктурной музой Украины", поскольку делает и публикует пикантные фото с благородной целью – для привлечения внимания к проблемам в стране. Накануне Ася Микович выполнила свое обещание и сфотографировалась обнаженной на Новом мосту в Днепре, причиной которого стало пари Зеленского и Филатова.

Вам может быть интересно: Украинская модель пикантно требует ремонта мостов: фото

Сегодня мы решили сделать подборку самых ярких снимков модели, которая не стесняется показать свое тело в знак протеста.

Помимо того, что Ася Микевич поднимает горячие темы, которые описывает под соблазнительными фотографиями, она публикует обнаженные фото без какого-либо текста. Это также свидетельствует о том, что для девушки такие фотосессии – это определенный вид искусства.

Также свою общественную активность украинская звезда показывает не столь пикантно, однако не менее активно. У нее есть немало selfie с украинскими политиками, среди которых министр инфраструктуры Владимир Омелян, украинский юрист и общественно-политический деятель Игорь Шевченко, городской голова Харькова Геннадий Кернес, а также глава офиса президента Украины Андрей Богдан. Во время встречи с каждым из них Ася Микович обсуждала ряд проблем, о которых рассказывала в длинных постах.

Стоит отметить, что как каждая Instagram-звезда, украинка не могла не поделиться яркими снимками из отпуска. Под снимками в купальнике на фоне моря поклонники модели шутили, что на ней слишком мало одежды.