Обнаженные Кара Делевинь и Оливье Рустен снялись для провокационного кампейна Balmain – фото

Креативный директор Balmain Оливье Рустен и популярная модель Кара Делевинь снялись в совместной откровенной фотосессии для нового рекламного кампейна бренда.

Новые провокационные черно-белые снимки Рустен опубликовал на своей странице в Instagram.

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Так, для рекламного кампейна Кара Делевинь и Оливье Рустен повторили легендарную фотографию Джанет Джексон – обложку альбома "Janet", которая украсила журнал Rolling Stone в 1993 году.

На снимке модель позирует топлес, а дизайнер прикрывает ей грудь своими руками и не скрывает своего лица, как на оригинальной фотографии. Идея кампейна принадлежит креативному агентству Sunshine, который не первый раз сотрудничает с брендом Balmain.

Кара Делевинь и Оливье Рустен / Instagram / @balmain



Кара Делевинь и Оливье Рустен / Instagram / @balmain



Джанет Джексон / Instagram / @olivier_rousteing