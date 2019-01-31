Обнаженные Кара Делевинь и Оливье Рустен снялись для провокационного кампейна Balmain – фото

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Balmain
Balmain / Instagram / @balmain

Креативный директор Balmain Оливье Рустен и популярная модель Кара Делевинь снялись в совместной откровенной фотосессии для нового рекламного кампейна бренда.

Новые провокационные черно-белые снимки Рустен опубликовал на своей странице в Instagram.

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Так, для рекламного кампейна Кара Делевинь и Оливье Рустен повторили легендарную фотографию Джанет Джексон – обложку альбома "Janet", которая украсила журнал Rolling Stone в 1993 году.

На снимке модель позирует топлес, а дизайнер прикрывает ей грудь своими руками и не скрывает своего лица, как на оригинальной фотографии. Идея кампейна принадлежит креативному агентству Sunshine, который не первый раз сотрудничает с брендом Balmain.

Кара Делевинь и Оливье Рустен / Instagram / @balmain


Кара Делевинь и Оливье Рустен / Instagram / @balmain


Джанет Джексон / Instagram / @olivier_rousteing

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Кара Делевинь
Источник: 24 канал
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