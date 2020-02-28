Обнаженные Кендалл Дженнер, Джастин Бибер и Maluma снялись в рекламе: фото и видео 18+

Знаменитый бренд Calvin Klein презентовал эротическую рекламу. Для сотрудничества дизайнеры пригласили топовых моделей и звезд: Джастина Бибера, Кендалл Дженнер, Maluma и других знаменитостей. Соответствующие кадры уже взбудоражили сеть.

Автором провокационной съемки выступил фотограф Марио Сорренти, который уделил особое внимание каждому из героев рекламы Calvin Klein. Кендалл Дженнер, певцов Джастина Бибера, Maluma, Nas Lil X, Sza, а также звезду сериала "Эйфория" Хантер Шафер он фотографировал отдельно, чтобы открыть индивидуальность каждого.

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Звезды охотно примерили изделия из новой коллекции Calvin Klein и добавили сексуальности своим образам. Так, Кендалл Дженнер позировала в обольстительном нижнем белье, демонстрируя красоту своего тела. Кроме этого, модель примерила летние наряды, обнажив грудь. Не менее жарко в кадре выглядели Джастин Бибер и Maluma. Артисты показали поклонникам безупречную рельефную фигуру с грубыми татуировками, чем покорили поклонниц в сети. В то же время Sza отказалась от верхней одежды, рекламируя исключительно комплекты нижнего белья.

Слоганом весенней рекламной кампании стала фраза Deal With It, что в переводе означает "Прими это, как есть". Поэтому фотосессия была посвящена свободе самовыражения и уверенности в себе. Таким образом бренд и знаменитости хотели показать, что людям стоит разрушать стереотипы и не обращать внимание на осуждение других.

Кендалл Дженнер, Джастин Бибер и другие звезды снялись в рекламе / Calvin Klein

Отдельное внимание заслуживают черно-белые снимки, на которых Марио Сорренто хотел показать поклонникам стилистику рекламных кампаний Calvin Klein 90-х годов. С тех пор бренд существенно изменился, однако его ролики остаются одними из самых популярных в мире.



Maluma снялся в рекламе бренда / Calvin Klein



Джастин Бибер на черно-белом фото​ / Calvin Klein



Самая сексуальная звезда новой рекламы – Кендалл Дженнер / Calvin Klein

Смотрите рекламный ролик Calvin Klein: видео