Обнаженные Леся Никитюк и "НеАнгелы" появились в эротическом календаре: фото 18+

Украинские звезды приняли приглашение от журнала XXL и стали героинями сексуального календаря. В частности, в пикантной фотосессии приняли участие телеведущая Леся Никитюк, солистки группы "НеАнгелы", ди-джей Нана, теннисистка Элина Свитолина и соблазнительные модели.

Традиционно уже пятый год подряд журнал XXL представляет сексуальный календарь. Эротический глянец каждый раз приглашает новых красавиц, которые примеряют горячие образы или обнажаются перед камерой.

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Однако не только модели позировали для XXL, но и популярные звезды. В эротическом календаре на 2019 год появятся Леся Никитюк, Слава и Вика из "НеАнгелов", Элина Свитолина и Нана. Звезды в основном позировали в ванной, наполненной цветной водой. Некоторые знаменитости, в частности ди-джей, полностью обнажились перед камерой, Леся Никитюк позировала топлес, а вот другие красавицы выбрали сексуальное белье.



Элина Свитолина в пикантной съемке​ / XXL



Телеведущая Леся Никитюк позировала топлесс​ / XXL



Ди-джей Нана полностью обнажилась перед камерой​ / XXL



Вика из группы "НеАнгелы"​/ XXL

Слава Каминская из "НеАнгелов" / XXL

Не менее соблазнительно выглядели и модели, которых пригласили представители пикантного глянца XXL. Обнаженные манекенщицы принимали сексуальные позы и раскованно позировали перед камерой.



Фото с эротического календаря от журнала XXL