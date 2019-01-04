Обнаженные по-хулигански: Ирина Шейк в окружении парней для рекламы DSquared2

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram/ @irinashayk

Знаменитая российская модель снялась в интересной фотосессии для бренда одежды DSquared2, который создали братья-близнецы. В коллаборации со знаменитой маркой Ирина Шейк предстала в свободном, хулиганском образе.

Жена знаменитого голливудского актера, которая недавно поразила поклонников кардинальной сменой образа, уже с новой прической снялась в рекламной фотосессии для DSquared2.

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33-летняя Ирина Шейк активно занимается своей модельной карьерой, несмотря на то, что всего год назад стала мамой. Она охотно делится результатами работы в социальных сетях. Так, новые снимки жена Брэдли Купера опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото она предстала вместе с Биргит Кос и компанией ребят, которые обнажили свои торсы. Модели позировали перед камерой фэшн-фотографа в спортивной одежде цвета хаки и цветных кроссовках. Рекламная кампания DSquared2 вместе с Ириной Шейк и Биргит Кос представила новую коллекцию одежды сезона весна-лето 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Ірина Шейк
Ирина Шейк в рекламной кампании для DSquared2 / Instagram / @irinashayk

Теги: LifeStyle Мода Эротика Ирина Шейк
Источник: 24 канал
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