Обнаженные тела и провокационные наряды: откровенные выходы звезд на MTV Video Music Awards 2019

В американском штате Нью-Джерси 26 августа состоялась тридцать шестая церемония награждения премиями MTV Video Music Award, которая считается одной из самых престижных музыкальных событий года. Традиционно, кроме борьбы за статуэтки, звезды соревнуются за самый красивый образ на красной дорожке. Некоторые привлекает внимание элегантностью и изысканностью, а кто-то делает ставку на сексуальность.

Знаменитости, которые стали гостями MTV Video Music Awards 2019, подобрали яркие образы с эффектными элементами. Однако иногда наряды звезд выглядят комично и слишком откровенно.

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Интересно выглядела певица албанского происхождения Биби Рекса. Для красной девушки артистка надела смелое короткое платье с металлическим эффектом, продемонстрировав откровенно свою пышную фигуру.

Добавим, ранее Биби Рекса рассказывала, что на премию "Грэмми" многие дизайнеры отказались одеть ее из-за "большого" размера. "Многие из дизайнеров не хотят одевать меня, потому что я слишком велика. Я попросила свою команду обратиться к нескольким модным fashion-экспертам, но мне отказали. Если девушки размера 6-8 очень полные, то я даже не знаю, что вам еще сказать", – признавалась звезда.

Для MTV Video Music Awards 2019 Биби Рекса нарядилась у дизайнера Кристиано Сириано. Кроме того, девушка увидела платье только за 2 часа до выхода на красную дорожку, о чем она рассказала в социальных сетях.



Биби Рекса / Getty Images

Выбор короткого платья Биби Рексы объясняется смелостью девушки и пропагандой бодипозитива – любви к своему телу. Однако на звездном тротуаре появились и другие артисты, блоггеры, жены популярных мужчин в провокационных нарядах.

40-летняя Николь Остин, жена рэпера Ice-T, выбрала полупрозрачное платье и откровенно засветила свою фигуру, не обошлось без вмешательства пластических хирургов.



Николь Остин и Ice-T / Getty Images

Певица Вероника Вега примерила объемную юбку с принтом долларовой купюры, которую дополнила колготами в тон и прозрачным бра с цепями.



Вероника Вега / Getty Images

Предлагаем посмотреть подборку звезд в эпатажных образах на церемонии награждения премиями MTV Video Music Awards 2019, среди которых – певица Cardi B и скандальная экс-возлюбленная Роба Кардашяна, Блэк Чайна.



Холзи / Getty Images



Nya Lee / Getty Images



Карди Би / Getty Images



Блек Чайна / Getty Images



Биби Рекса / Getty Images



Натали Фридман / Getty Images



Тамми Хемброу / Getty Images



Лиззо / Getty Images



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