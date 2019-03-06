Обнаженные в полотенцах: Леся Никитюк показала зажигательные танцы с MARUV

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Леся Никитюк показала зажигательные танцы с MARUV
Леся Никитюк показала зажигательные танцы с MARUV / LifeStyle 24

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая является активным Instagram-блогером, взбудоражила сеть. На ее странице появилось пикантное видео, где видно, как звезда танцует рядом с певицей MARUV.

Будничные хлопоты отнюдь не препятствуют яркому отдыху Леси Никитюк. После нескольких поездок за границу телеведущая решила позаботиться о красоте своего тела и сходила в spa-салон, откуда опубликовала совместные кадры с певицей MARUV (настоящее имя – Анна Корсун). Пока неизвестно, была ли эта встреча двух звезд заранее запланированной.

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Леся Никитюк и MARUV не пропустили случая развлечься, поэтому решили станцевать перед зеркалом салона. Украинские знаменитости появились в белых халатах и ​​полотенцах на голове, выглядело очень соблазнительно. В таком образе они показали зажигательные танцы под песню MARUV "Siren Song", с которой певица должна была ехать на Евровидение-2019.

Внимательные пользователи сети отметили, что знаменитые украинцы повторили эпатажную постановку Анны Корсун на Национальном отборе. Сама же MARUV настолько увлеклась процессом, что с ее головы слетело полотенце.

Леся Никитюк и MARUV обольстительно станцевали под песню "Siren Song": смотрите пикантное видео

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019

После нескольких часов переговоров с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины певица MARUV окончательно отказалась от участия в Евровидении-2019. Артистка призналась, что причиной для этого стали не запланированные выступления в России, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

НСТУ предложила финалистам Нацотбора представлять Украину на песенном шоу, однако они отказались это делать, отмечая, что не они стали победителями. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену Евровидения.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle MARUV Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
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