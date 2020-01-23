Обнаженные звезды вышли на подиум последнего показа Жана-Поля Готье: провокационные фото и видео

Один из революционеров модной индустрии Жан-Поль Готье решил завершить свою карьеру. 22 января во время парижской Недели моды он презентовал свою последнюю кутюрную коллекцию, которая отличилась немалыми провокациями. Как это было – читайте в материале LifeStyle 24.

Трамвайное депо, музей каруселей и даже бывшая тюрьма – какие только локации не выбирал легендарный дизайнер Жан-Поль Готье для презентаций своих коллекций. Но для последнего шоу модельер решил не шокировать публику, пригласив своих поклонников во французский театр Шатле. Именно там в свете софитов модели одна за другой выходили на подиум и демонстрировали новинки от фэшн-легенды.

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Особенности показу добавляло и то, что он был посвящен 50-й годовщине творчества Жана-Поля Готье. Поэтому зрители это восприняли, как окончание эпохи легендарного кутюрье. А вот сам Жан-Поль Готье отнюдь не расстраивается от этого: на прощание он устроил шоу в стиле вечеринки, на которую пришли все его музы и модели, которые сотрудничали с гениальным законодателем моды. Поэтому событие всколыхнуло весь мир и попало на первые полосы всех западных фэшн-журналов.

Главная идея этого шоу и кастинг – показать, что нет единой красоты, она всегда разная, и я хочу показать эти разные типажи,

– рассказал перед показом Жан-Поль Готье.

На подиум вышли поклонницы дизайнера, которые мечтали стать частичкой его шоу и прошли достаточно требовательный отбор. Кроме этого, изделия от Готье примерили Ирина Шейк, Винни Гарлоу, Джиджи Хадид, Коко Роша, Дита фон Тиз, Карли Клосс и другие знаменитые красавицы. Показ начался с перформанса: танцоры выбежали на подиум с черным гробом, который открыла супермодель Карли Клосс с похоронным венком на спине. После этого манекенщицы начали долгожданную презентацию кутюрной коллекции Жана-Поля Готье.

Смотрите видео, как прошел последний показ Жана-Поля Готье:

Не менее провокационными были и сами изделия дизайнера. Коллекция как будто показала наследие Жана-Поля Готье, которое он оставлет фэшн-индустрии. В коллекции соединились стили, присущие раннему стилю кутюрье, и современная одежда, что граничила на грани эротики. Юбки из галстуков, байкерские куртки, знаменитые корсеты, которые едва прикрывают обнаженные тела моделей, роскошные вечерние платья и жакеты – именно таким запомнится показ Жана-Поля Готье. Всего на модном подиуме было представлено 250 образов. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 самых сексуальных из них.



Винни Гарлоу / Instagram / @winnieharlow



Ирина Шейк / Getty Images



Белла Хадид в прозрачном платье / Getty Images



Карли Клосс / Instagram / @jpgaultierofficial



Дита фон Тиз / Instagram / @jpgaultierofficial



Белла Хадид / Instagram / @jpgaultierofficial



Джоан Смоллс / Instagram / @jpgaultierofficial



Ирис Миттенар / Getty Images



Джиджи Хадид / Getty Images