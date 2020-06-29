Герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин обнародовал сексуальное фото. Также мужчина рассказал о навыках, которые девушки любят в мужчинах.

Никита опубликовал сообщение на личной инстаграм-странице. Телеведущий является активным пользователем этой социальной сети и часто делится с подписчиками полезными советами и собственными мыслями.

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На фото, которое распространил Добрынин, он изображен в сексуальной позе с обнаженным торсом. Такой образ продемонстрировал его спортивную и обольстительную фигуру, ошеломил поклонниц экс-холостяка. Также внимание привлекает проницательный взгляд и милая улыбка Никиты.

В заметке Никита дал несколько советов мужчинам, которые помогут добиться внимания со стороны противоположного пола. Он отметил, что иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы поразить девушку. Однако не стоит забывать, что привычные для мужчин дела не являются такими для девушек.

Мужские навыки, которые нравятся девушкам