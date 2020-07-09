Певица в очередной раз решила показать поклонницам замечательный вариант летнего образа. Она каждый раз демонстрирует свой вкус в одежде и вызывает ажиотаж вокруг каждой публикации. На последнем фото звезда показала яркий look, который также не остался без внимания публики.

Как всегда, Ирина Федишин опубликовала фото на личной странице в инстаграме. От ее нарядов каждый раз в восторге подписчики, для многих исполнительница является примером любящей жены, заботливой мамы и невероятно красивой женщины.

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Образ Ирины Федишин

Знаменитость распространила фотографию, на которой изображена, сидя на качелях. Она одета в ярко-малиновую блузку с опущенными рукавами. Такой элемент ее аутфита хорошо подчеркнул обнаженные плечи артистки. Также видим на ней джинсовый комбинезон с мини-шортамы. Он сделал акцент на длинных стройных ногах Федишин.

Волосы звезда собрала в прическу сзади и оставила только две пряди, которые падали на лицо. Макияж исполнительницы был достаточно насыщен. Она накрасила глаза коричневыми тенями, а губы – темной малиновой помадой. Ирина в очередной раз продемонстрировала свою волшебную улыбку и подарила поклонникам положительные эмоции.

В заметке певица пожелала подписчикам хорошего и солнечного дня.

Летний образ Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn