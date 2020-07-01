Украинская певица решилась на радикальные изменения внешности. Наталья Могилевская перекрасилась в соблазнительную блондинку. Как и любая женщина, звезда сменила имидж неспроста. Как уверяет сама артистка, в ее жизни наступила белая полоса.

Наталья Могилевская не перестает поражать поклонников новыми работами и смелыми экспериментами, на которые ее, судя по всему, вдохновляет большое и искреннее любви с таинственным бойфрендом, который работает учителем за рубежом. После выпуска проникновенного фильма "Любовь – это великая сила" певица решилась обновить не только свой репертуар, но и имидж. Кардинальные изменения она показала на личной странице в инстаграм.

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Наталья Могилевская изменила цвет волос

Артистка, которую публика привыкла видеть русой, перекрасилась в роковую блондинку. Звезда опубликовала фото, на котором позирует со светлыми короткими волосами. Новый имидж дополнил стильный макияж с яркими тенями и синей подводкой. Фешн-образ завершило ярко-розовое платье на одно плечо.

Сама Наталья Могилевская не стала скрывать, что ее новый цвет волос связан с глобальными изменениями в жизни. Она также поинтересовалась у своих поклонниц, психовали ли они насколько, что стригли или перекрашивали волосы.

Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные изменения. Но я верю, что наступила белая полоса... белоснежные волосы-это летнее, яркое, солнечное настроение,

– объяснила свой дерзкий поступок Могилевская.

Певица также представила новую песню "Белый самолет", вдохновение для написания которой появилось в ней вместе со сменой имиджа. Наталья Могилевская уже успела снять лирическое видео на композицию, автором которого стал режиссер Герман Ненов.

Наталья Могилевская стала блондинкой / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталья Могилевская стала блондинкой / Фото ТСН