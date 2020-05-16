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Обольстительная Деми Роуз ошеломила откровенным декольте: соблазнительное фото

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Страстная модель Деми Роуз
Страстная модель Деми Роуз / Instagram / @demirose

Знаменитая британская модель Деми Роуз активно продолжает будоражить сеть. Она знает, как поразить своих поклонников и делает это едва ли не каждый день. Звезда поделилась очередной соблазнительной фотографией, на которой продемонстрировала пышный бюст.

Деми Роуз является настоящим секс-символом современного модельного бизнеса. Она не боится прибегать к эротическим и откровенным образам, которыми неоднократно вызывала активные обсуждения вокруг своей личности. Красавица смело встает перед камерой и делится результатами различных фотосессий в сети. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная страстная фотография.

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Деми позирует на фоне белого тюля, а рядом с ней видим букет из нежно-розовых роз. Она одета в изысканное платье фиолетового цвета, которое хорошо подчеркивает ее соблазнительные формы. Глубокое декольте делает акцент на пышной груди модели.

Свое роскошные длинные волосы Роуз уложила ровно и забрала назад. На лице она сделала макияж в нежных натуральных оттенках с прозрачным блеском на губах. Маникюр у модели небесного цвета.

Демі Роуз
Деми Роуз поразила откровенным декольте / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Деми Роуз Эротика Стиль и мода
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