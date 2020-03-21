Обольстительная Эмили Ратажковски на карантине: соблазнительный домашний образ модели

Знаменитой американской модели пришлось сменить привычные фэшн-съемки на уютные фото из дома. Однако даже в период самоизоляции Эмили Ратажковски не изменяет привычным откровенным образам. Звезда показала, как проводит дни в постели.

28-летняя манекенщица не отстает от своих знаменитых коллег и демонстрирует, как проводит карантин в своем доме. На личной странице в инстаграме она опубликовала горячие фото из самоизоляции, на которых засветила пышный бюст.

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Эмили Ратажковски изредка устраивает прогулки с собакой, а большинство времени проводит в постели. Однако даже карантин ей удается использовать продуктивно. Модель посвящает себя собственной линейке купальников и белья Inamorata, которую основала три года назад.

Кроме того, Эмили Ратажковски решила рассказать, как проходит один из ее обычных дней в изоляции: "Пила кофе, общалась онлайн с семьей, ела бутерброды с тунцом, делала макияж, читала". Однако звезда смогла порадовать поклонников не только советами для досуга, но и поразить соблазнительной внешностью.

На фото она позирует на белоснежной постели в кроп-топе с откровенным декольте. Наряд позволил Эмили показать подтянутый живот и засветить пышную грудь. Даже на карантине она придерживается модных трендов и следит за собой.