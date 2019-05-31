Обольстительная Кортни Кардашян показала роскошные формы в съемке для Paper Magazine: фото

40-летняя сестра Ким Кардашян Кортни стала главной героиней нового выпуска журнала Paper. Для съемки женщина примерила несколько ярких образов, которые прекрасно подчеркнули ее фигуру.

Известно, что новая фотосессия стала частью промокампании лайфстайл-проекта Кортни – Poosh. Кортни Кардашян позировала в объективе фэшн-фотографа Джейми Нельсона.

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Кортни Кардашян для Paper Magazine / Instagram / @papermagazine

Для горячей фотоистории стилисты подобрали звезде социальных сетей несколько ретро-образов: платье в цветочный принт, халаты, корсеты, обувь на каблуках и платформе и много стильных аксессуаров. Образы Кортни дополняли элегантные прически с легкими локонами и макияж с акцентом на красных губах. Кадры получились довольно горячими и одновременно очень женственными.

Кортни Кардашян для Paper Magazine / Instagram / @papermagazine